Azərbaycanla Braziliya arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalanıb
Xarici siyasət
- 02 sentyabr, 2025
- 17:29
"Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Braziliya Federativ Respublikası Hökuməti arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq" haqqında Saziş imzalanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Azərbaycan tərəfindən sazişi Azərbaycanın Braziliyadakı səfiri Rəşad Novruz, Braziliya tərəfindən isə xarici işlər naziri Mauro Vieyra imzalayıb.
Son xəbərlər
18:30
Cevdet Yılmaz: Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma prosesini dəstəkləməyə davam edəcəyikXarici siyasət
18:27
Ermənistan Cənubi Qafqazda kommunikasiyaların açılmasından sonra Çinlə ticarət həcminin artacağına ümid edirRegion
18:18
"Femida Könüllüləri" Təşkilatının yaranmasından 2 il ötürDaxili siyasət
18:18
Laricani: İran dialoqa hazır olsa da, ABŞ qəbuledilməz tələblər irəli sürürDigər ölkələr
18:11
Rütte NATO-nun gücləndirilməsi ilə bağlı çağırış edibDigər ölkələr
17:57
Laricani: İran nüvə dosyesi üzrə ABŞ ilə danışıqları davam etdirməkdən tamamilə imtina etməyibRegion
17:56
Bakının bütün rayonlarında daşınmaz əmlak avqustda bahalaşıbBiznes
17:41
Almaniya klubundan qovulan niderlandlı mütəxəssisin təzminatının məbləği açıqlanıbFutbol
17:35