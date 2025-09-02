    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Azərbaycanla Braziliya arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalanıb

    Xarici siyasət
    • 02 sentyabr, 2025
    • 17:29
    Azərbaycanla Braziliya arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalanıb

    "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Braziliya Federativ Respublikası Hökuməti arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq" haqqında Saziş imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Azərbaycan tərəfindən sazişi Azərbaycanın Braziliyadakı səfiri Rəşad Novruz, Braziliya tərəfindən isə xarici işlər naziri Mauro Vieyra imzalayıb.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Foto
    Азербайджан и Бразилия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Foto
    Azerbaijan, Brazil sign agreement on education cooperation

