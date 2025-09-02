Азербайджан и Бразилия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования
Внешняя политика
- 02 сентября, 2025
- 17:55
Подписано Соглашение "О сотрудничестве в сфере образования между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Бразилия".
Как сообщает Report, информацию распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.
Сообщается, что со стороны Азербайджана соглашение подписал посол Азербайджана в Бразилии Рашад Новруз, а со стороны Бразилии - министр иностранных дел Мауро Виейра.
Последние новости
18:17
Промышленный сектор Иордании продвигает модернизацию и устойчивый рост экономикиДругие страны
18:13
Армения рассчитывает на рост торговли с Китаем после разблокировки коммуникаций на Южном КавказеВ регионе
18:04
Халиф Хафтар планирует посетить Турцию в конце сентябряДругие страны
18:01
Лариджани: Иран готов к диалогу, но США выдвигают неприемлемые требованияДругие страны
17:56
Вучич и Путин обсудили в Китае вопросы энергетикиДругие страны
17:55
Фото
Азербайджан и Бразилия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образованияВнешняя политика
17:54
Бразилия подала заявку на получение статуса полноправного члена МЭАДругие страны
17:50
СМИ: Трамп во вторник расскажет о планах Пентагона - ОБНОВЛЕНОДругие страны
17:48