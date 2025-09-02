Азербайджан и Бразилия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования

Подписано Соглашение "О сотрудничестве в сфере образования между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Бразилия".

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что со стороны Азербайджана соглашение подписал посол Азербайджана в Бразилии Рашад Новруз, а со стороны Бразилии - министр иностранных дел Мауро Виейра.