    Внешняя политика
    • 02 сентября, 2025
    • 17:55
    Азербайджан и Бразилия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования

    Подписано Соглашение "О сотрудничестве в сфере образования между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Бразилия".

    Как сообщает Report, информацию распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

    Сообщается, что со стороны Азербайджана соглашение подписал посол Азербайджана в Бразилии Рашад Новруз, а со стороны Бразилии - министр иностранных дел Мауро Виейра.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Azərbaycanla Braziliya arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalanıb
    Английская версия Английская версия
    Фото
    Azerbaijan, Brazil sign agreement on education cooperation

