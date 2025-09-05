Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə komissiyaların növbəti görüşünün təşkili müzakirə edilib
Xarici siyasət
- 05 sentyabr, 2025
- 19:08
Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə komissiyaların növbəti görüşünün təşkili müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə sentyabrın 5-də Azərbaycan Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev və Ermənistan Baş nazirinin müavini Mher Qriqoryanın rəhbərliyi ilə iki ölkə nümayəndə heyətlərinin Azərbaycan və Ermənistan ərazisinə qarşılıqlı səfərləri zamanı keçirilən görüşdə müzakirə olunub.
Bildirilib ki, nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının və Ermənistanla Azərbaycan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə Komissiyanın növbəti görüşünün təşkili ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.
Son xəbərlər
20:08
Foto
Bir sıra cinayətlərdə ittiham olunan Ermənistan vətəndaşlarının ibtidai istintaqa ifadələrinin məhkəmədə elan olunması başa çatıbDaxili siyasət
20:00
Azərbaycan-ŞƏT münasibətləri daha geniş əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradacaq - RƏYXarici siyasət
19:46
Devid Lemmi Böyük Britaniyanın yeni baş nazir müavini təyin edilibDigər ölkələr
19:31
Misir fələstinlilərin onun ərazisinə köçürülməsinə qarşıdırDigər ölkələr
19:24
Zelenski Slovakiyanın Baş naziri ilə görüşünü məzmunlu adlandırıbDigər ölkələr
19:22
Foto
Azərbaycan Baltik regionunun ən böyük sərgisində öz məhsullarını təqdim edibBiznes
19:17
Bəzi rayonlarda leysan yağır, şimşək çaxır - FAKTİKİ HAVAEkologiya
19:13
Astarada ağac kəsiminə görə cinayət işi başlanılıbHadisə
19:12
Video