Азербайджан и Армения обсудили организацию встречи госкомиссий по делимитации

Правительственные делегации Азербайджана и Армении обсудили организацию следующей встречи госкомиссий по делимитации государственной границы.

Как сообщает Report, делегации возглавили вице-премьеры Шахин Мустафаев и Мгер Григорян.

Отмечается, что возглавляемые вице-премьерами делегации сегодня провели взаимные визиты на территории Азербайджана и Армении.

Стороны в том числе обсудили организацию следующей встречи госкомиссий по делимитации государственной границы.