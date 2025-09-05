Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Азербайджан и Армения обсудили организацию встречи госкомиссий по делимитации

    Внешняя политика
    • 05 сентября, 2025
    • 19:14
    Азербайджан и Армения обсудили организацию встречи госкомиссий по делимитации

    Правительственные делегации Азербайджана и Армении обсудили организацию следующей встречи госкомиссий по делимитации государственной границы.

    Как сообщает Report, делегации возглавили вице-премьеры Шахин Мустафаев и Мгер Григорян.

    Отмечается, что возглавляемые вице-премьерами делегации сегодня провели взаимные визиты на территории Азербайджана и Армении.

    Стороны в том числе обсудили организацию следующей встречи госкомиссий по делимитации государственной границы.

    Азербайджан Армения госграница делимитация Шахин Мустафаев Мгер Григорян
    Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə komissiyaların növbəti görüşünün təşkili müzakirə edilib
    Azerbaijan and Armenia discuss organization of next meeting of state commissions on border delimitation

