Азербайджан и Армения обсудили организацию встречи госкомиссий по делимитации
Внешняя политика
- 05 сентября, 2025
- 19:14
Правительственные делегации Азербайджана и Армении обсудили организацию следующей встречи госкомиссий по делимитации государственной границы.
Как сообщает Report, делегации возглавили вице-премьеры Шахин Мустафаев и Мгер Григорян.
Отмечается, что возглавляемые вице-премьерами делегации сегодня провели взаимные визиты на территории Азербайджана и Армении.
Стороны в том числе обсудили организацию следующей встречи госкомиссий по делимитации государственной границы.
