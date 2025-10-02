Antonio Koşta: Prezident İlham Əliyevlə konstruktiv müzakirə apardıq
- 02 oktyabr, 2025
- 12:01
Avropa İttifaqı Şurasının sədri Antonio Koşta və Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayen Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə konstruktiv müzakirələr apardıqlarını bildiriblər.
"Report" xəbər verir ki, onlar bu barədə ayrı-ayrılıqda "X" hesablarında paylaşım ediblər.
"Vaşinqtonda Donald Trampın dəstəyi ilə Ermənistanla əldə olunan tarixi irəliləyiş münasibətilə Azərbaycanı təbrik etdik. Bu, regionda davamlı sülhə doğru böyük bir addımdır. Biz Azərbaycanı mühüm tərəfdaş kimi qiymətləndiririk və əlaqələrimizi gücləndirməyə sadiqik. Nəqliyyat, enerji və rəqəmsal sahələrdə regional əlaqəliliyə yatırımlarımızı qlobal keçid strategiyası vasitəsilə davam etdirəcəyik".
We had a very constructive discussion with @presidentaz today.— António Costa (@eucopresident) October 2, 2025
We congratulated Azerbaijan on the recent historic breakthrough achieved with Armenia in Washington with the support of @POTUS Trump.
It's a major step toward lasting peace in the region.
We value Azerbaijan as an… pic.twitter.com/UYwjfodOU7
We had a very constructive discussion with @presidentaz today.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 2, 2025
We congratulated Azerbaijan on the recent historic breakthrough achieved with Armenia in Washington with the support of @POTUS Trump.
It's a major step toward lasting peace in the region.
We value Azerbaijan as an… pic.twitter.com/AIeoQmMO62