    Antonio Koşta: Prezident İlham Əliyevlə konstruktiv müzakirə apardıq

    Xarici siyasət
    • 02 oktyabr, 2025
    • 12:01
    Antonio Koşta: Prezident İlham Əliyevlə konstruktiv müzakirə apardıq
    Avropa İttifaqı Şurasının sədri Antonio Koşta və Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayen Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə konstruktiv müzakirələr apardıqlarını bildiriblər.

    "Report" xəbər verir ki, onlar bu barədə ayrı-ayrılıqda "X" hesablarında paylaşım ediblər.

    "Vaşinqtonda Donald Trampın dəstəyi ilə Ermənistanla əldə olunan tarixi irəliləyiş münasibətilə Azərbaycanı təbrik etdik. Bu, regionda davamlı sülhə doğru böyük bir addımdır. Biz Azərbaycanı mühüm tərəfdaş kimi qiymətləndiririk və əlaqələrimizi gücləndirməyə sadiqik. Nəqliyyat, enerji və rəqəmsal sahələrdə regional əlaqəliliyə yatırımlarımızı qlobal keçid strategiyası vasitəsilə davam etdirəcəyik".

    Avropa Siyasi Birliyi İlham Əliyev Ursula fon der Lyayen Antoniu Koşta
    Кошта и фон дер Ляйен назвали конструктивной встречу с президентом Ильхамом Алиевым
    Costa and von der Leyen hail meeting with President Ilham Aliyev as 'constructive'

