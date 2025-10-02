Кошта и фон дер Ляйен назвали конструктивной встречу с президентом Ильхамом Алиевым

Президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен поделились публикацией о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Копенгагене, назвав ее конструктивной.

Как сообщает Report, соответствующие посты Кошта и фон дер Ляйен опубликовали на своих страницах в соцсети Х.

"Сегодня у нас состоялась очень конструктивная беседа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Мы поздравили Азербайджан с недавним историческим прорывом, достигнутым с Арменией в Вашингтоне при поддержке президента США Дональда Трампа. Это важный шаг на пути к прочному миру в регионе. Мы ценим Азербайджан как важного партнера и стремимся к укреплению наших связей. Мы продолжим инвестировать в региональную взаимосвязанность - в сфере транспорта, энергетики и цифровых технологий - в рамках нашей стратегии Global Gateway", - написали они.

