Albaniya Prezidenti Ermənistanla əldə olunmuş sülhə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

    24 sentyabr, 2025
    Albaniya Prezidenti Bayram Beqay Ermənistanla əldə edilmiş tarixi sülhə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə xüsusi təşəkkürünü bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən "Çoxtərəflilik yol ayrıcında: Çağırışlar və sülhə gedən yol" adlı yan tədbirdə çıxışı zamanı deyib.

    "Bu onu göstərir ki, ən dərin münaqişələr belə, dialoq və əzmkarlıqla, barışıq və davamlı sülhə inanan ABŞ kimi tərəfdaşların dəstəyi ilə həll edilə bilər", - deyə Albaniya Prezidenti vurğulayıb.

    Президент Албании поблагодарил президента Ильхама Алиева за достижение мира с Арменией

