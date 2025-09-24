Президент Албании поблагодарил президента Ильхама Алиева за достижение мира с Арменией
Внешняя политика
- 24 сентября, 2025
- 17:56
Хочу выразить особую благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за исторический мир, достигнутый с Арменией.
Как сообщает Report, об этом президент Албании Байрам Бегай заявил на мероприятии "Многосторонность на перекрестке: Вызовы и путь к миру", организованном Международным центром Низами Гянджеви в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Это означает, что даже самые глубокие конфликты могут быть разрешены с помощью диалога и настойчивости, при поддержке таких партнеров, как США, которые верят в примирение и устойчивый мир", - подчеркнул президент Албании.
Последние новости
18:29
Судно под флагом Танзании затонуло в водах ИранаВ регионе
18:27
При стрельбе в отделении полиции в Далласе погибли два человека - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
18:20
Пезешкиан: Иран не ставит перед собой цель получить ядерное оружиеВ регионе
18:13
СНГ разработает единый статистический классификатор видов экономической деятельности - ЭКСКЛЮЗИВФинансы
18:10
Фото
Азербайджан и Узбекистан проводят в Ташкенте командно-штабные учения "Мяхарят − 2025"Армия
18:05
В Нью-Йорке проходит мероприятие Международного центра Низами ГянджевиВнешняя политика
17:59
Фото
Азербайджан окажет поддержку странам Африки в области климатической дипломатииВнешняя политика
17:59
Суд в Ереване разрешил зампреду РПА Армену Ашотяну выезжать за рубежВ регионе
17:58