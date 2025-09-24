Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Президент Албании поблагодарил президента Ильхама Алиева за достижение мира с Арменией

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 17:56
    Президент Албании поблагодарил президента Ильхама Алиева за достижение мира с Арменией

    Хочу выразить особую благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за исторический мир, достигнутый с Арменией.

    Как сообщает Report, об этом президент Албании Байрам Бегай заявил на мероприятии "Многосторонность на перекрестке: Вызовы и путь к миру", организованном Международным центром Низами Гянджеви в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    "Это означает, что даже самые глубокие конфликты могут быть разрешены с помощью диалога и настойчивости, при поддержке таких партнеров, как США, которые верят в примирение и устойчивый мир", - подчеркнул президент Албании.

