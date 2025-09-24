Президент Албании поблагодарил президента Ильхама Алиева за достижение мира с Арменией

Хочу выразить особую благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за исторический мир, достигнутый с Арменией.

Как сообщает Report, об этом президент Албании Байрам Бегай заявил на мероприятии "Многосторонность на перекрестке: Вызовы и путь к миру", организованном Международным центром Низами Гянджеви в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Это означает, что даже самые глубокие конфликты могут быть разрешены с помощью диалога и настойчивости, при поддержке таких партнеров, как США, которые верят в примирение и устойчивый мир", - подчеркнул президент Албании.