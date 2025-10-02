Aİ lideri İlham Əliyev və Nikol Paşinyanı tarixi sülhə görə təbrik edib
Xarici siyasət
- 02 oktyabr, 2025
- 12:51
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə keçirilən Avropa Siyasi Birliyi sammitində çıxışında Prezident İlham Əliyevi və Baş nazir Nikol Paşinyanı tarixi sülhə nail olduqlarına görə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
EU Council President Antonio Costa @eucopresident— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 2, 2025
in his inaugural speech at the EPC in Denmark, Copenhagen congratulated President İlham Aliyev and Prime Minister Nikol Pashinyan for achieving historic peace. pic.twitter.com/uMeOYkPbcF
Son xəbərlər
13:01
Foto
"TransLogistica Kazakhstan 2025" sərgisində Azərbaycanın tranzit potensialı təqdim olunubİnfrastruktur
12:58
Fransa Prezidenti İlham Əliyevi və Paşinyanı sülh prosesində irəliləyişlərə görə təbrik edibDigər ölkələr
12:52
Məmməd Musayev: "Sahibkarlar tikinti icazələrinin verilmə prosedurlarının sadələşdirilməsini gözləyirlər"İnfrastruktur
12:51
Foto
Xankəndidə III MDB Oyunlarının kamandan oxatma yarışlarına start verilibİdman
12:51
Aİ lideri İlham Əliyev və Nikol Paşinyanı tarixi sülhə görə təbrik edibXarici siyasət
12:50
Qubada göbələkdən zəhərlənən ailənin son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİBHadisə
12:44
Video
Albaniyanın Baş naziri Makronla zarafatlaşıb: Siz Azərbaycan və Albaniyanı da təbrik etməlisinizXarici siyasət
12:41
Fransa DİN etirazları müşahidə etməyə 76 min polis əməkdaşını cəlb edəcəkDigər ölkələr
12:38