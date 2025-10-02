İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Aİ lideri İlham Əliyev və Nikol Paşinyanı tarixi sülhə görə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 02 oktyabr, 2025
    • 12:51
    Aİ lideri İlham Əliyev və Nikol Paşinyanı tarixi sülhə görə təbrik edib

    Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə keçirilən Avropa Siyasi Birliyi sammitində çıxışında Prezident İlham Əliyevi və Baş nazir Nikol Paşinyanı tarixi sülhə nail olduqlarına görə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Лидер ЕС поздравил Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с историческим мирным соглашением

