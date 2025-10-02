Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Президент Совета ЕС поздравил Алиева и Пашиняна с историческим мирным соглашением

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 13:03
    Президент Совета Европейского союза Антониу Кошта в своем выступлении на саммите Европейского политического сообщества в столице Дании Копенгагене поздравил президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна с достижением исторического мира.

    Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в социальной сети X.

