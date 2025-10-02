Президент Совета ЕС поздравил Алиева и Пашиняна с историческим мирным соглашением
- 02 октября, 2025
- 13:03
Президент Совета Европейского союза Антониу Кошта в своем выступлении на саммите Европейского политического сообщества в столице Дании Копенгагене поздравил президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна с достижением исторического мира.
Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в социальной сети X.
EU Council President Antonio Costa @eucopresident— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 2, 2025
in his inaugural speech at the EPC in Denmark, Copenhagen congratulated President İlham Aliyev and Prime Minister Nikol Pashinyan for achieving historic peace. pic.twitter.com/uMeOYkPbcF
