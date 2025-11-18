İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Murad Ağabəyli: "Lahıcda yeni geniş "parking" sahəsi inşa olunur"

    Turizm
    • 18 noyabr, 2025
    • 13:08
    Murad Ağabəyli: Lahıcda yeni geniş parking sahəsi inşa olunur

    Lahıc Tarix-Mədəniyyət Qoruğunda turist sıxlığının tənzimlənməsi məqsədilə yeni geniş "parking" sahəsi inşa olunur.

    "Report"un Lahıca ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Dövlət Turizm Agentliyi yanında Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Murad Ağabəyli bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Lahıca turist axınının çox olması səbəbindən əraziyə avtomobillərlə giriş məhdudlaşdırılıb. Bu isə uzun müddətdir park etmə problemi yaradır.

    "Lahıcda yeni, daha böyük ‘parking" sahəsinin yaradılması barədə qərar verilib. Hazırda bu istiqamətdə inşaat və bərpa işləri yekunlaşmaq üzrədir. Məqsəd turist nəqliyyatını qoruq ərazisindən kənarda saxlamaq və piyada hərəkətini rahatlaşdırmaqdır", – M.Ağabəyli deyib.

    O, vurğulayıb ki, Basqalda pulsuz tətbiq olunan xüsusi parking modeli Lahıcda da tətbiq ediləcək.

