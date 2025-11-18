Murad Ağabəyli: "Lahıcda yeni geniş "parking" sahəsi inşa olunur"
Lahıc Tarix-Mədəniyyət Qoruğunda turist sıxlığının tənzimlənməsi məqsədilə yeni geniş "parking" sahəsi inşa olunur.
"Report"un Lahıca ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Dövlət Turizm Agentliyi yanında Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Murad Ağabəyli bildirib.
Onun sözlərinə görə, Lahıca turist axınının çox olması səbəbindən əraziyə avtomobillərlə giriş məhdudlaşdırılıb. Bu isə uzun müddətdir park etmə problemi yaradır.
"Lahıcda yeni, daha böyük ‘parking" sahəsinin yaradılması barədə qərar verilib. Hazırda bu istiqamətdə inşaat və bərpa işləri yekunlaşmaq üzrədir. Məqsəd turist nəqliyyatını qoruq ərazisindən kənarda saxlamaq və piyada hərəkətini rahatlaşdırmaqdır", – M.Ağabəyli deyib.
O, vurğulayıb ki, Basqalda pulsuz tətbiq olunan xüsusi parking modeli Lahıcda da tətbiq ediləcək.