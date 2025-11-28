İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    28 noyabr, 2025
    Azərbaycanın turizm imkanları Özbəkistan Turizm Həftəsində nümayiş etdirilir

    Noyabrın 27-29-da Özbəkistan Turizm Həftəsi çərçivəsində Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyindəki Azərbaycan Turizm Bürosunun təşkilatçılığı ilə "Tashkent International Tourism Fair" (TITF 2025) sərgisində ölkəmizin turizm imkanlarını nümayiş etdirilir.

    "Report" Agentliyə istinadən xəbər verir ki, Daşkənd şəhərində keçirilən "TİTF-2025" beynəlxalq turizm sərgisinin açılış mərasimində DTA sədrinin müşaviri Kənan Quluzadə çıxış edərək Azərbaycan və Özbəkistan arasında inkişaf etməkdə olan turizm əlaqələri, birgə həyata keçirilən tədbirlər haqqında məlumat verib.

    Sərgi çərçivəsində Azərbaycan Turizm Bürosu və Özbəkistan Milli PR Mərkəzi arasında keçirilən görüşdə mövcud tərəfdaşlıq çərçivəsində İpək Yolu irsinin tanıdılması istiqamətində birgə təşəbbüslərin davam etdirilməsi, regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi və ortaq mədəni irsin təbliği məsələləri müzakirə olunub.

    "Azərbaycan Hava Yolları" QSC və "Şahdağ" Turizm Mərkəzi daxil olmaqla 12 yerli turizm şirkətinin iştirakı ilə sərgidə ölkəmizin tarixi-mədəni irsi, milli mətbəxi, şərabçılıq ənənələri, eləcə də sağlamlıq və qış turizmi üzrə mövcud imkanlar haqqında ziyarətçilərə məlumat verilir, beynəlxalq turizm sənayesi nümayəndələri ilə B2B formatlı görüşlər keçirilir.

    Həmçinin Dövlət Turizm Agentliyinin nümayəndə heyəti Özbəkistan Turizm Həftəsi çərçivəsində noyabrın 26-da İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Turizm üzrə Məşvərət Komitəsinin ilk iclasında iştirak edib. DTA-nın Aparatının rəhbəri Kənan Əliyevin iştirakı ilə isə nümayəndə heyəti noyabrın 27-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Turizm Forumunda təmsil olunub.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan bu il Azərbaycan "TITF 2025"in "Tərəfdaş Ölkəsi" seçilib. 2025-ci ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində Özbəkistandan Azərbaycana səfər edənlərin sayı 50 971 nəfər təşkil edib ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 36% artım deməkdir.

