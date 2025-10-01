"Junior Eurovision 2025"də Azərbaycanla yanaşı 17 ölkə iştirak edəcək
Avropa Yayım Birliyi (EBU) və Gürcüstan Dövlət Yayımçısı (GPB) 23-cü "Junior Eurovision" Mahnı Müsabiqəsində iştirak edəcək 18 ölkəni təsdiqləyib.
Bu barədə "Report"a İctimai Televiziyadan məlumat verilib.
Bildirilib ki, iştirakçı ölkələr Albaniya, Ermənistan, Azərbaycan, Xorvatiya, Kipr, Fransa, Gürcüstan, İrlandiya, İtaliya, Malta, Monteneqro, Niderland, Şimali Makedoniya, Polşa, Portuqaliya, San Marino, İspaniya və Ukraynadır.
Müsabiqə 13 dekabr 2025-ci ildə Tbilisidə keçiriləcək. Azərbaycanı bu yarışmada Yağmur Nəsrullayeva təmsil edəcək.
