Haqqımızda

Azərbaycan Rusiyada keçiriləcək "İnterviziya"da iştirak etməyəcək

Azərbaycan Rusiyada keçiriləcək "İnterviziya"da iştirak etməyəcək Azərbaycan Rusiyada keçiriləcək "İnterviziya" müsabiqəsində iştirak etməyəcək.
Şou-biznes
20 avqust 2025 13:50
Azərbaycan Rusiyada keçiriləcək İnterviziyada iştirak etməyəcək

Azərbaycan Rusiyada keçiriləcək "İnterviziya" müsabiqəsində iştirak etməyəcək.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə tədbirin təşkilatçılarının sosial şəbəkələrdə yaydıqları məlumatda deyilir.

Məlumatda qeyd olunur ki, BƏƏ də mahnı müsabiqəsində iştirak etməyəcək. Səbəb kimi daxili vəziyyət və hazırlıq üçün vaxt çatışmazlığı göstərilir.

Öz növbəsində, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) "İnterviziya"da iştirak edəcək ölkələrin siyahısını dərc edib.

Bu gün keçirilən mətbuat konfransında Rusiya XİN-in Çoxtərəfli Humanitar Əməkdaşlıq və Mədəni Əlaqələr Departamentinin direktoru Aleksandr Alimov tədbirdə 21 ölkənin iştirak edəcəyini bildirib.

"Təəssüf ki, dəvət etdiyimiz bütün ölkələrin heç də hamısı siyahımızda yer almayıb", - o qeyd edib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Azerbaijan to skip Intervision Song Contest to be held in Russia
Rus versiyası Азербайджан не примет участия в "Интервидении" в России

Ən vacib xəbərlər

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar
20 avqust 2025 14:14

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi