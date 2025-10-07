İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Şəkidə "Balaca qəlblərlə böyük görüş" layihəsi keçirilib

    Sosial müdafiə
    • 07 oktyabr, 2025
    • 16:01
    Şəkidə Balaca qəlblərlə böyük görüş layihəsi keçirilib

    Yeni Klinika rəhbərliyi, tibbi heyəti Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və Səhiyyə İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin dəstəyilə Şəki şəhər 6 saylı Uşaq evi sosial xidmət müəssisəsinin sakinlərini ziyarət ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, klinikanın direktoru Barat Yusubov fəaliyyətləri haqqında məlumat verərək Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə gələcəkdə də sosial və humanitar istiqamətli layihələrin həyata keçirilməsində əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirib.

    "Balaca qəlblərlə böyük görüş" adlı sosial layihə çərçivəsində təşkil olunan səfərin məqsədi uşaqlara mənəvi dəstək göstərmək, onların sağlamlıq vəziyyətinə diqqət yetirmək və cəmiyyətin diqqətini qayğıya ehtiyacı olan uşaqların problemlərinə yönəltmək olub.

    Ziyarət zamanı uşaq evinin sakinləri Yeni Klinikanın həkim-pediatrları tərəfindən müayinə olunub, onlarla səmimi söhbətlər aparılıb, müxtəlif hədiyyələr təqdim edilib.

    B.Yusubov uşaq evinin direktor müavini İlhamə Məmmədova ilə görüşərək müəssisədə yaradılmış şəraitlə tanış olub, burada yaşayan uşaqların sağlamlıq vəziyyəti ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıb.

    Balaca qəlblərlə böyük görüş sosial xidmət müəssisəsi

    Son xəbərlər

    16:44
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycan gimnastları komanda hesabında üçüncü olub - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    16:42
    Foto

    AQTA: Qəhvəyi mərmər bağacığının qışlama yerlərini məhdudlaşdırmaq üçün təmizləmə işləri aparılmalıdır

    Digər
    16:41

    Kənd təsərrüfatında mövsümi çalışanlara gündəlik ödənilən məbləğin yuxarı həddi artırılır

    Milli Məclis
    16:38

    Şavkat Mirziyoyev: "Özbəkistan Orta Dəhlizin inkişafını dəstəkləyir"

    İnfrastruktur
    16:37

    "TDT+" formatının təsis edilməsi haqqında qərar imzalanıb

    Xarici siyasət
    16:33
    Foto
    Video

    DİN III MDB Oyunlarında sutkalıq xidmət tətbiq edib

    Hadisə
    16:30

    Bakıda vətəndaşlara qarşı 28 min manatlıq dələduzluq edilib

    Hadisə
    16:28

    ICD: Sukuk Azərbaycan şirkətlərinə genişlənmə üçün digər bazarlara çıxmağa kömək edəcək

    Maliyyə
    16:28

    Ərdoğan TDT-nin Qəbələdəki Zirvə Görüşü ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti