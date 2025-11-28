İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Türkiyə təmsilçisi: Süni intellektə həvalə edilə bilməyəcək bacarıqları tələb edən peşələr yox olmayacaq

    Sosial müdafiə
    • 28 noyabr, 2025
    • 13:19
    Türkiyə təmsilçisi: Süni intellektə həvalə edilə bilməyəcək bacarıqları tələb edən peşələr yox olmayacaq

    Süni intellektə həvalə edilə bilməyəcək bacarıqları tələb edən peşələr yoxa olmayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə iş Qurumunun baş direktor müavini İbrahim Oğuzhan Yıldırım Bakıda keçirilən "Peşələr Sammiti"ndə deyib.

    Onun sözlərinə görə, yaxın gələcəkdə hansı peşələrin önə çıxacağı və hansı peşələrin yox olacağı hazırda əsas problem və düşüncə mövzularından biridir:

    "İlk növbədə, dəyişikliklərə uyğunlaşan, yeni texnologiyalarla vəhdətdə fəaliyyət göstərə bilən və süni intellektə həvalə edilə bilməyəcək bacarıqları tələb edən peşələr yoxa çıxmayacaq. Məsələn, bunlara tibb bacılığı, yaşlılara qulluq xidmətləri, əl bacarığı tələb edən işlər və ya insan duyğusuna təsir edən peşələr, yaxud sosiallaşmanı tələb edən peşələr aiddir".

    süni intellekt peşə

    Son xəbərlər

    13:51

    MİDA Yevlax Yaşayış Kompleksindən mənzillləri satışa çıxarır

    İnfrastruktur
    13:49

    İran DÇ-2026-nın püşkatma mərasimində iştirak etməyəcək

    Futbol
    13:49

    Prorektor: İş yerlərində ömür boyu öyrənməyə maliyyə yatırılmalıdır

    Elm və təhsil
    13:40

    Tunisdə 40 siyasətçi, iş adamı və jurnalist azadlıqdan məhrum edilib

    Digər ölkələr
    13:36
    Foto

    Növbəti köç karvanı Qırmızı Bazar qəsəbəsinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:35

    RİNN: Ekstremal hava şəraitinə qarşı telekommunikasiya şəbəkələrində əlavə tədbirlər görüləcək

    İKT
    13:35

    Məktəblilərarası Milli Hakaton yarışmasının final mərhələsi keçirilib

    Elm və təhsil
    13:30

    AMB valyuta mübadiləsi xidməti göstərən 2 şirkətin vəzifəli şəxslərini cərimələyib

    Maliyyə
    13:29

    Eşqi Bağırov: Bu il ilk dəfə rekord sayda şagird bilik yarışlarında iştirak edib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti