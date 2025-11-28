Türkiyə təmsilçisi: Süni intellektə həvalə edilə bilməyəcək bacarıqları tələb edən peşələr yox olmayacaq
Sosial müdafiə
- 28 noyabr, 2025
- 13:19
Süni intellektə həvalə edilə bilməyəcək bacarıqları tələb edən peşələr yoxa olmayacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə iş Qurumunun baş direktor müavini İbrahim Oğuzhan Yıldırım Bakıda keçirilən "Peşələr Sammiti"ndə deyib.
Onun sözlərinə görə, yaxın gələcəkdə hansı peşələrin önə çıxacağı və hansı peşələrin yox olacağı hazırda əsas problem və düşüncə mövzularından biridir:
"İlk növbədə, dəyişikliklərə uyğunlaşan, yeni texnologiyalarla vəhdətdə fəaliyyət göstərə bilən və süni intellektə həvalə edilə bilməyəcək bacarıqları tələb edən peşələr yoxa çıxmayacaq. Məsələn, bunlara tibb bacılığı, yaşlılara qulluq xidmətləri, əl bacarığı tələb edən işlər və ya insan duyğusuna təsir edən peşələr, yaxud sosiallaşmanı tələb edən peşələr aiddir".
