İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Tələbələr və təqaüdçülər üçün ictimai nəqliyyatda güzəştlər hansı formada olacaq? - VİDEO

    Sosial müdafiə
    • 01 oktyabr, 2025
    • 18:02
    Tələbələr və təqaüdçülər üçün ictimai nəqliyyatda güzəştlər hansı formada olacaq? - VİDEO

    Təqaüdçülər və tələbələr üçün ictimai nəqliyyatda güzəştlərin tətbiq olunması ilə bağlı mexanizm hazırlanır.

    Bunu "Report"a Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov son günlər təqaüdçülər və tələbələr üçün ictimai nəqliyyatda güzəştlərin tətbiq olunması ilə bağlı müzakirələrə münasibət bildirərkən deyib.

    O qeyd edib ki, inkişaf etmiş ölkələrdə tələbələrin bir sıra xidmətlərdən o cümlədən ictimai nəqliyyatdan aşağı tariflərlə istifadə etmək imkanları var:

    "Yaxın zamanlarda Azərbaycanda da oxşar praktikanın tətbiqinin reallaşması gözlənilir. Bu nəticə etibarı ilə daha çox sosial təminata ehtiyacı olan, eyni zamanda insan kapitalının inkişafı baxımından vacib olan kateqoriyaların dövlət tərəfindən daha yaxından dəstəklənməsinə imkan verəcək.

    Təhsil eksperti Elmin Nuri təklif edir ki, sözügedən güzəştlər tələbələr üçün tək paytaxtdaxili deyil, rayonlara hərəkət edən ictimai nəqliyyatlara da tətbiq edilərsə daha yaxşı olar: "Ümumiyyətlə, dünya ölkələrində tələbələrlə bağlı tətbiq olunan sosial layihələr paketinin ilk yerində məhz yol-nəqliyyatla bağlı güzəştlər dayanır. Bu güzəştlər rayonlararası nəqliyyat daşınmasında da tətbiq olunarsa tələbənin büdcəsi üçün faydalı bir rəqəmə çevriləcək".

    Nəqliyyat eksperti Eldəniz Cəfərov qeyd edir, güzəştlərin tətbiqi üçün münbit şərait olmalı, ictimai nəqliyyat fondu fəaliyyətə başlamalıdır:

    "Fonda müəyyən məbləğlər toplanmalı, dövlətlə daşıyıcılar arasında "Brutto" müqaviləsi imzalanmalıdır. Bundan sonra güzəşt məsələsinə baxıla bilər. Optimal üsul isə dünya praktikasında da olan gündəlik, aylıq, illik paketlərin alınmasıdır ki, bu zaman sərnişinə müəyyən güzəştlər tətbiq edilir. İnkişaf edilmiş ölkələrdə qiymətin diferensiallaşdırılması təcrübəsi də var. Məsələn müxtəlif ölkələrdə qiymətlər sutkanın saatlarına görə, məsafəyə görə, nəqliyyat vasitəsinin növünə görə də dəyişə bilir. Azərbaycan da bu təcrübədən istifadə edə bilər"

    Qeyd edək ki, yeni tarif menyusunun tətbiqi ictimai nəqliyyatda tam nağdsız sistemə keçiddən sonra mümkün olacaq.

    Tələbələr və təqaüdçülər üçün ictimai nəqliyyatda güzəştlər hansı formada olacaq? - VİDEO

    Son xəbərlər

    18:40

    HƏMAS vasitəçilərdən İsrail qoşunlarının Qəzzadan çıxarılması ilə bağlı zəmanət istəyəcək

    Digər ölkələr
    18:39

    Komitə sədri: İqlim dəyişmələri sunami olan hansısa ölkədə deyil, hər kəsin evinin içindədir

    Ekologiya
    18:33

    III MDB Oyunları: Gimnastika yarışlarına start verilib

    Fərdi
    18:31

    AYNA 31 sayda müntəzəm avtobus marşrutunun müsabiqəyə çıxarır

    İnfrastruktur
    18:24

    Efiopiyada kilsənin uçması nəticəsində ölənlərin sayı 36-ya çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:22

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın badminton millisi yarımfinalda məğlub olub

    Fərdi
    18:22

    Saxta orden və medal təsis edən QHT sədrləri cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər

    Hadisə
    18:18

    Makron: Avropa öz təhlükəsizliyini özü təmin etməlidir

    Digər ölkələr
    18:09
    Foto

    ETSN və FAO arasında ətraf mühit məsələləri müzakirə olunub

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti