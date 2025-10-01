Tələbələr və təqaüdçülər üçün ictimai nəqliyyatda güzəştlər hansı formada olacaq? - VİDEO
- 01 oktyabr, 2025
- 18:02
Təqaüdçülər və tələbələr üçün ictimai nəqliyyatda güzəştlərin tətbiq olunması ilə bağlı mexanizm hazırlanır.
Bunu "Report"a Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov son günlər təqaüdçülər və tələbələr üçün ictimai nəqliyyatda güzəştlərin tətbiq olunması ilə bağlı müzakirələrə münasibət bildirərkən deyib.
O qeyd edib ki, inkişaf etmiş ölkələrdə tələbələrin bir sıra xidmətlərdən o cümlədən ictimai nəqliyyatdan aşağı tariflərlə istifadə etmək imkanları var:
"Yaxın zamanlarda Azərbaycanda da oxşar praktikanın tətbiqinin reallaşması gözlənilir. Bu nəticə etibarı ilə daha çox sosial təminata ehtiyacı olan, eyni zamanda insan kapitalının inkişafı baxımından vacib olan kateqoriyaların dövlət tərəfindən daha yaxından dəstəklənməsinə imkan verəcək.
Təhsil eksperti Elmin Nuri təklif edir ki, sözügedən güzəştlər tələbələr üçün tək paytaxtdaxili deyil, rayonlara hərəkət edən ictimai nəqliyyatlara da tətbiq edilərsə daha yaxşı olar: "Ümumiyyətlə, dünya ölkələrində tələbələrlə bağlı tətbiq olunan sosial layihələr paketinin ilk yerində məhz yol-nəqliyyatla bağlı güzəştlər dayanır. Bu güzəştlər rayonlararası nəqliyyat daşınmasında da tətbiq olunarsa tələbənin büdcəsi üçün faydalı bir rəqəmə çevriləcək".
Nəqliyyat eksperti Eldəniz Cəfərov qeyd edir, güzəştlərin tətbiqi üçün münbit şərait olmalı, ictimai nəqliyyat fondu fəaliyyətə başlamalıdır:
"Fonda müəyyən məbləğlər toplanmalı, dövlətlə daşıyıcılar arasında "Brutto" müqaviləsi imzalanmalıdır. Bundan sonra güzəşt məsələsinə baxıla bilər. Optimal üsul isə dünya praktikasında da olan gündəlik, aylıq, illik paketlərin alınmasıdır ki, bu zaman sərnişinə müəyyən güzəştlər tətbiq edilir. İnkişaf edilmiş ölkələrdə qiymətin diferensiallaşdırılması təcrübəsi də var. Məsələn müxtəlif ölkələrdə qiymətlər sutkanın saatlarına görə, məsafəyə görə, nəqliyyat vasitəsinin növünə görə də dəyişə bilir. Azərbaycan da bu təcrübədən istifadə edə bilər"
Qeyd edək ki, yeni tarif menyusunun tətbiqi ictimai nəqliyyatda tam nağdsız sistemə keçiddən sonra mümkün olacaq.