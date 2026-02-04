İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    "Təhsildə sosial iş" xidməti çərçivəsində bu günə qədər 429 uşağın dərsə davamiyyəti bərpa edilib

    Sosial müdafiə
    • 04 fevral, 2026
    • 14:50
    Təhsildə sosial iş xidməti çərçivəsində bu günə qədər 429 uşağın dərsə davamiyyəti bərpa edilib

    Azərbaycanda "Təhsildə sosial iş" xidməti çərçivəsində 2023-cü ildən bu yana 429 uşağın dərsə davamiyyəti bərpa edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, nazirliyin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin (SXA) əməkdaşları ümumilikdə 1 197 məktəbə səfər edib:

    "2023-cü ildən həyata keçirilən bu xidmət çərçivəsində 4755 uşaqla məktəbdə ilkin qiymətləndirmə aparılıb. Vəziyyəti daha riskli hesab olunan 1909 uşağın ailələrinə səfər edilərək təfsilatlı qiymətləndirmə həyata keçirilib. Nəticədə uşaqların ailələri ilə sosialyönümlü iş aparılıb, risk qrupuna aid 429 uşağın dərsə davamiyyəti bərpa olunub".

    Həmçinin baxımsız, kimsəsiz uşaqlar isə Agentliyin müvafiq Uşaq evi sosial xidmət müəssisəsinə yerləşdirilib, bəziləri fərdi təhsilə yönləndirilib. Eləcə də, nitq və ünsiyyət çətinliyi olan uşaqlara loqopedik xidmətlər göstərilib.

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Sosial Xidmətlər Agentliyi şagirdlərin davamiyyəti

    Son xəbərlər

    15:19

    Ötən il 935 zal nəzarətçisi bazadan çıxarılıb, onlardan 6-sı məsuliyyətə cəlb edilib

    Elm və təhsil
    15:19

    Nizami rayonunda qətl törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    15:17

    Bu il rezidentura imtahanları elektron formada olacaq

    Elm və təhsil
    15:17

    Azərbaycanın U-17 millisi Gürcüstan komandası ilə iki yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    15:10

    Kremldə Makronun Putinlə danışıqlara hazırlıq barədə bəyanatları təkzib edilib

    Digər ölkələr
    15:08

    Rusiya taxılı daşıyan yük qatarı Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana göndəriləcək

    Xarici siyasət
    15:05

    "Naftoqaz": Ukrayna ABŞ-dən 100 milyon kubmetr həcmində ilk LNG partiyasını qəbul edib

    Region
    15:02

    Fransa Ukraynaya 71 milyon avro ayıracaq

    Digər ölkələr
    14:51

    Cəlilabadda qardaşı övladlarını baltalayan şəxsin ölümünün ilkin səbəbi açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti