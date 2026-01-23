Suriyadan gətirilən ana və 4 övladı sosial xidmət müəssisəsinə yerləşdirilib

İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Azərbaycanın Suriyadan gətirdiyi daha 5 nəfər (ana və 4 övladı) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyinin (SXA) sosial xidmət müəssisəsinə yerləşdirilib.

    Bu barədə "Report"a agentlikdən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, repatriasiya olunmuş şəxslərə ilkin tibbi, sosial-psixoloji dəstək göstərilib.

    Növbəti mərhələdə isə SXA-nın sosial işçiləri və psixoloqları onların yaşadıqları ünvana gedərək, təfsilatlı qiymətləndirməsini aparacaq. Hər bir repatriantla bağlı fərdi inkişaf planı hazırlanaraq, həmin plan əsasında aidiyyəti qurumlarla əməkdaşlıq şəraitində onlarla bağlı dəstək tədbirləri davam etdiriləcək.

    Həmçinin bildirilib ki, son illərdə Agentlik ölkəyə repatriasiya edilmiş 600-ə yaxın şəxsi sosial reabilitasiya xidmətlərinə cəlb edib. Onlardan hazırda 63 repatriantla sosial reabilitasiya işi davam etdirilir.

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Sosial Xidmətlər Agentliyi Suriya repatriasiya

