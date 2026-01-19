Sosial Xidmətlər Agentliyi bu günədək 16 min şəxsi evlə təmin edib
Sosial müdafiə
- 19 yanvar, 2026
- 11:17
Sosial Xidmətlər Agentliyi bu günədək 16 min şəxsi evlə təmin edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Agentliyin sədri Vüqar Behbudov Agentliyin 2025-ci ilin yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında deyib.
Onun sözlərinə görə, mənzil təminatı müharibə əlilliyi olan şəxsləri və şəhid ailələrini əhatə edir:
"Agentlik fəaliyyət göstərdiyi 6 il ərzində 600 min şəxsə xidmət göstərib. Bu günə qədər 17 min 168 nəfər şəhid ailəsi üzvlüyü vəsiqəsi ilə təmin edilib".
