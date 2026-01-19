İlham Əliyev 20 yanvar Hüzn günü WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Sosial müdafiə
    • 19 yanvar, 2026
    • 11:17
    Sosial Xidmətlər Agentliyi bu günədək 16 min şəxsi evlə təmin edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Agentliyin sədri Vüqar Behbudov Agentliyin 2025-ci ilin yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, mənzil təminatı müharibə əlilliyi olan şəxsləri və şəhid ailələrini əhatə edir:

    "Agentlik fəaliyyət göstərdiyi 6 il ərzində 600 min şəxsə xidmət göstərib. Bu günə qədər 17 min 168 nəfər şəhid ailəsi üzvlüyü vəsiqəsi ilə təmin edilib".

    Sosial Xidmətlər Agentliyi Vüqar Behbudov

