    Nazir: 2030-cu ilə qədər bugünkü iş yerlərinin 22 %-i struktur dəyişikliyinə məruz qalacaq

    Sosial müdafiə
    • 28 noyabr, 2025
    • 10:51
    Nazir: 2030-cu ilə qədər bugünkü iş yerlərinin 22 %-i struktur dəyişikliyinə məruz qalacaq

    Artan qlobal rəqabət hər bir ölkədən çevik qərarların qəbul edilməsini tələb edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev "Gələcəyin Peşələr Sammiti"ndə deyib.

    Onun sözlərinə görə, qlobal miqyasda baş verən proseslər göstərir ki, süni intellektin sürətli inkişafı, rəqəmsallaşmanın genişlənməsi və avtomatlaşdırmanın yeni mərhələsi dünya əmək bazarının strukturunu köklü şəkildə yenidən formalaşdırır.

    "Nəticədə bir çox ənənəvi peşələr yeni məzmun qazanır, əmək resurslarına yönəlik tamamilə fərqli bacarıq profilləri meydana çıxır. Dünya İqtisadi Forumunun 2025-ci ildə dərc olunan "İşlərin Gələcəyi Hesabatı"na əsasən, 2030-cu ilə qədər bugünkü iş yerlərinin 22%-i struktur dəyişikliklərinə məruz qalacaq".

    Nazir qeyd edib ki, Azərbaycan artıq insan kapitalı əsaslı iqtisadi inkişaf modelini dövlət strategiyasının prioritet istiqaməti kimi müəyyənləşdirib:

    "Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin mərkəzində də əmək bazarının əsas subyekti olan insan kapitalı dayanır. Bu isə bir daha sübut edir ki, Azərbaycan artıq insan kapitalı əsaslı iqtisadi inkişaf modelini dövlət strategiyasının prioritet istiqaməti kimi müəyyənləşdirib. Bu siyasətin əsas məqsədi hər bir vətəndaşın bacarıqlarını iqtisadi dəyərə çevirmək, onların əmək bazarında layiqli və davamlı mövqe tutmasını təmin etməkdir".

    Anar Əliyev iş yerləri süni intellekt
    Global competition demands faster decision-making, Azerbaijani minister says

