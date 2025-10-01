Naxçıvanda növbəti əmək yarmarkası keçirilib
Sosial müdafiə
- 01 oktyabr, 2025
- 10:50
Naxçıvan şəhərində növbəti əmək yarmarkası keçirilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan şəhərində növbəti əmək yarmarkası təşkil olunub.
Naxçıvan Biznes Mərkəzində baş tutan yarmarkada muxtar respublikanın işsiz və iş axtaran sakinləri dəvət ediblər.
Yarmarkada 20-dən çox işəgötürən üzrə 140-a yaxın vakansiya iştirakçılara təqdim olunub.
