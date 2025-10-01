İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Məişət zorakılığından zərər çəkmiş 61 nəfərə sosial reabilitasiya xidmətləri göstərilib

    Sosial müdafiə
    • 01 oktyabr, 2025
    • 16:00
    Məişət zorakılığından zərər çəkmiş 61 nəfərə sosial reabilitasiya xidmətləri göstərilib

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (ƏƏSMN) tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyi bu il məişət zorakılığından zərər çəkmiş 61 nəfəri sosial reabilitasiya xidmətlərinə cəlb edib.

    Bu barədə "Report"a ƏƏSMN-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, onlar Agentliyin müvafiq müəssisəsində 2021-ci ildən fəaliyyət göstərən məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslər üçün sosial reabilitasiya şöbəsində xidmətlərlə əhatə olunublar.

    Həmin şəxslərə sosial reabilitasiya, sosial statuslarının bərpası ilə bağlı fərdi iş planı üzrə tədbirlər görülüb.

    Qeyd olunan şöbədə müasir tələblərə uyğun şərait yaradılıb. Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərə burada sosial-məişət, sosial-iqtisadi, sosial-psixoloji, tibbi-sosial, sosial-məsləhət yardımı xidmətləri göstərilir.

    ƏƏSMN məişət zorakılığı

    Son xəbərlər

    12:58

    Fransa Prezidenti İlham Əliyevi və Paşinyanı sülh prosesində irəliləyişlərə görə təbrik edib

    Digər ölkələr
    12:52

    Məmməd Musayev: "Sahibkarlar tikinti icazələrinin verilmə prosedurlarının sadələşdirilməsini gözləyirlər"

    İnfrastruktur
    12:51
    Foto

    Xankəndidə III MDB Oyunlarının kamandan oxatma yarışlarına start verilib

    İdman
    12:51

    Aİ lideri İlham Əliyev və Nikol Paşinyanı tarixi sülhə görə təbrik edib

    Xarici siyasət
    12:50

    Qubada göbələkdən zəhərlənən ailənin son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:44
    Video

    Albaniyanın Baş naziri Makronla zarafatlaşıb: Siz Azərbaycan və Albaniyanı da təbrik etməlisiniz

    Xarici siyasət
    12:41

    Fransa DİN etirazları müşahidə etməyə 76 min polis əməkdaşını cəlb edəcək

    Digər ölkələr
    12:38

    AÜF rəsmisi: "Üzgüçülərimizdən gələcəkdə bundan da yüksək nəticələr gözləyə bilərik"

    Fərdi
    12:35
    Foto

    İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti