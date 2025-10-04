İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Cəbrayılda 880-dən çox sakin məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilib

    Sosial müdafiə
    • 04 oktyabr, 2025
    • 11:10
    Cəbrayıl rayonuna köçürülmüş 880-dən çox şəxs məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilib.

    Bununla bağlı "Report"a Dövlət Məşğulluq Agentliyindən məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, indiyə qədər rayonda 811 nəfərin məşğulluğu təmin edilib, onlardan 40 nəfər üçün özünüməşğulluq proqramı üzrə kiçik təsərrüfatlar yaradılıb.

    Məlumata görə, 72 Cəbrayıl sakini isə peşə kurslarına cəlb olunub.

    Cəbrayıl məşğulluq Sosial Müdafiə
