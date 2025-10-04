Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    В Джебраиле более 880 жителей привлечены к мероприятиям по обеспечению занятости

    Социальная защита
    • 04 октября, 2025
    • 11:27
    В Джебраиле более 880 жителей привлечены к мероприятиям по обеспечению занятости

    Более 880 человек, переселенных в Джебраильский район, привлечены к мероприятиям по обеспечению занятости.

    Об этом Report сообщили в Государственном агентстве занятости.

    Отмечается, что на сегодняшний день в Джебраильском районе трудоустроены 811 человек, для 40 из них созданы малые хозяйства в рамках программы самозанятости.

    Согласно информации, 72 жителя Джебраила привлечены к профессиональным курсам.

    Джебраил обеспечение занятости Государственное агентство занятости
    Cəbrayılda 880-dən çox sakin məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilib

    Последние новости

    12:10

    Израиль вновь нанес удар по Газе

    Другие страны
    12:04

    В управлении МБА и "Азер-Тюрк Банка" произведены изменения

    Финансы
    11:52

    Президентские стипендии получат 102 студента, поступившие в вузы в этом году

    Наука и образование
    11:51
    Фото

    9 азербайджанских дзюдоистов прошли в финал III Игр СНГ

    Индивидуальные
    11:49

    Кобахидзе уверен в победе "Грузинской мечты" на муниципальных выборах

    В регионе
    11:48

    В Азербайджане повышена заработная плата работников домов малютки

    Внутренняя политика
    11:45

    Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции

    Бизнес
    11:33

    Число погибших при обрушении здания школы-интерната в Индонезии возросло до 14

    Другие страны
    11:27

    ЦБА: Инфраструктурные проекты на освобожденных территориях увеличили долю строительства в ВВП

    Финансы
    Лента новостей