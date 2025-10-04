В Джебраиле более 880 жителей привлечены к мероприятиям по обеспечению занятости
Социальная защита
- 04 октября, 2025
- 11:27
Более 880 человек, переселенных в Джебраильский район, привлечены к мероприятиям по обеспечению занятости.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве занятости.
Отмечается, что на сегодняшний день в Джебраильском районе трудоустроены 811 человек, для 40 из них созданы малые хозяйства в рамках программы самозанятости.
Согласно информации, 72 жителя Джебраила привлечены к профессиональным курсам.
