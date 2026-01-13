Bakı, Sumqayıt, Abşeron və Naxçıvan üzrə pensiyalar ödənilib
Sosial müdafiə
- 13 yanvar, 2026
- 12:27
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə yanvar ayının pensiyalarını ödəyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, Naxçıvan üzrə də bu ayın pensiya ödənişi həyata keçirilib.
Digər bölgələr üzrə, habelə güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin yanvar ayı üzrə pensiyaları da bu ay qrafik üzrə ödəniləcək.
Son xəbərlər
12:57
"Vilyarreal"ın yarımmüdafiəçisi mövsümün sonunda komandasını dəyişəcəkFutbol
12:50
Foto
Azərbaycan və İtaliya arasında sənəd imzalanıbBiznes
12:46
ABŞ İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyi planlaşdırırDigər ölkələr
12:44
Avropada əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən bir neçə hava limanı işini dayandırıbDigər ölkələr
12:42
Kaxaber Sxadadze: "Yeni transferlərin işə yanaşmasından razıyıq"Futbol
12:38
Zelenski: Son 24 saat ərzində Rusiya Ukraynaya 300-dən çox dron və 25 raket atıbDigər ölkələr
12:35
Türkiyənin məşhur aktyoru Oktay Kaynarca saxlanılıbRegion
12:33
Maliyyə Nazirliyi QHT-lərə müraciət edibMaliyyə
12:33