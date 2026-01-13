Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ГФСЗ выплатил пенсии по Баку, Сумгайыту, Абшерону и Нахчывану за январь

    Социальная защита
    • 13 января, 2026
    • 12:40
    ГФСЗ выплатил пенсии по Баку, Сумгайыту, Абшерону и Нахчывану за январь

    Государственный фонд социальной защиты выплатил трудовые пенсии за январь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

    Отмечается, что также осуществлена выплата пенсий за этот месяц по Нахчывану.

    Пенсии за январь по другим регионам, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, будут выплачены в этом месяце согласно графику.

    ГФСЗ пенсии
    Bakı, Sumqayıt, Abşeron və Naxçıvan üzrə pensiyalar ödənilib

    Последние новости

    13:00

    Реза Пехлеви: Разработан план перехода власти в Иране

    В регионе
    12:58

    Азербайджан и Италия подписали два документа по итогам VI заседания межправкомиссии

    Бизнес
    12:47

    Задержан известный турецкий актер Октай Кайнарджа

    В регионе
    12:42

    США планируют ввести новые санкции в отношении Ирана

    Другие страны
    12:40

    ГФСЗ выплатил пенсии по Баку, Сумгайыту, Абшерону и Нахчывану за январь

    Социальная защита
    12:39

    В Баку завтра ожидаются мокрый снег и сильный ветер

    Экология
    12:36

    В Европе из-за непогоды несколько аэропортов приостановили работу

    Другие страны
    12:34

    Минобразования напомнило о дедлайне по электронному переводу учащихся

    Наука и образование
    12:28

    Зеленский: За последние сутки ВС РФ выпустили по Украине около 300 дронов и 25 ракет

    Другие страны
    Лента новостей