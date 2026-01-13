ГФСЗ выплатил пенсии по Баку, Сумгайыту, Абшерону и Нахчывану за январь
Социальная защита
- 13 января, 2026
- 12:40
Государственный фонд социальной защиты выплатил трудовые пенсии за январь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.
Отмечается, что также осуществлена выплата пенсий за этот месяц по Нахчывану.
Пенсии за январь по другим регионам, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, будут выплачены в этом месяце согласно графику.
