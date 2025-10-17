İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Azərbaycan qadın məşğulluğu reytinqində 35 pillə irəliləyib

    Sosial müdafiə
    • 17 oktyabr, 2025
    • 09:57
    Azərbaycan qadın məşğulluğu reytinqində 35 pillə irəliləyib

    Azərbaycan qadınlar üçün məşğulluq imkanlarının yaradılmasına görə dünya miqyasında öz reytinqini 104-cü yerdən 69-cu yerə yüksəldib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev Doha şəhərində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv dövlətlərin Əmək Nazirlərinin 6-cı Konfransı çərçivəsində keçirilən iclasda məlumat verib.

    Bildirilib ki, Azərbaycanda qadınlar üçün məşğulluq imkanlarının artırılması sahəsində son illər mühüm irəliləyişlər əldə edilib. Sözügedən reytinq isə Dünya Bankının "Qadınlar, Biznes və Hüquq" hesabatında yer alıb.

    Nazir son altı ildə Azərbaycanda beş sosial islahat paketinin icra edildiyini deyərək bildirib ki, işçi hüquqlarının qorunması və əməyin mühafizəsi ölkəmizdə əsas prioritetlər sırasındadır.

    Azərbaycan Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 59 Konvensiyasını, bir Protokolunu ratifikasiya edib və hazırda daha dörd Konvensiyanın da ratifikasiya imkanları nəzərdən keçirilir.

    məşğulluq Azərbaycan İƏT Qadınlar, Biznes və Hüquq
    Азербайджан поднялся на 35 позиций в мировом рейтинге женской занятости

    Son xəbərlər

    10:30

    MOK rəsmisi: "Təhlükəsiz idman sahəsində peşəkar kadrların artması ilə bağlı işlər davam edir"

    Fərdi
    10:29

    TÜRKPA və CICA Baş katibləri yeni tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    10:26

    Qırğızıstanla Macarıstan arasında ikitərəfli sənədlər imzalanacaq

    Region
    10:24

    Sumqayıtda yıxılaraq başı daşa dəyən kişi ölüb

    Hadisə
    10:21
    Foto

    "AzInTelecom"un dəstəyi ilə "Qarabağı yenidənqurma" sərgisi keçirilib

    İKT
    10:20

    Bakıda 87 yaşlı qadın eyvandan yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    10:17
    Foto

    Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Ordunun təminatı və döyüş hazırlığını yoxlayıb

    Hərbi
    10:12

    Kriştianu Ronaldu 2025-ci ilin ən çox gəlir əldə edən futbolçusu olub

    Futbol
    10:09

    DYP yağışlı hava ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti