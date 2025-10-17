Азербайджан поднялся на 35 позиций в мировом рейтинге женской занятости
- 17 октября, 2025
- 10:22
Азербайджан улучшил свои позиции в мировом рейтинге по созданию возможностей трудоустройства для женщин, поднявшись со 104-го на 69-е место.
Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев на 6-й Конференции министров труда стран ОИС в Дохе.
По его словам, в последние годы в Азербайджане достигнут значительный прогресс в расширении занятости женщин. Рост отражен в отчете Всемирного банка "Женщины, бизнес и право" (Women, Business and the Law).
Министр подчеркнул, что за последние шесть лет в стране реализовано пять пакетов социальных реформ, направленных на защиту трудовых прав и обеспечение безопасных условий труда.
Азербайджан также ратифицировал 59 конвенций и один протокол Международной организации труда и рассматривает возможность ратификации еще четырех.