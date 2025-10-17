Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Азербайджан поднялся на 35 позиций в мировом рейтинге женской занятости

    Социальная защита
    • 17 октября, 2025
    • 10:22
    Азербайджан поднялся на 35 позиций в мировом рейтинге женской занятости

    Азербайджан улучшил свои позиции в мировом рейтинге по созданию возможностей трудоустройства для женщин, поднявшись со 104-го на 69-е место.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев на 6-й Конференции министров труда стран ОИС в Дохе.

    По его словам, в последние годы в Азербайджане достигнут значительный прогресс в расширении занятости женщин. Рост отражен в отчете Всемирного банка "Женщины, бизнес и право" (Women, Business and the Law).

    Министр подчеркнул, что за последние шесть лет в стране реализовано пять пакетов социальных реформ, направленных на защиту трудовых прав и обеспечение безопасных условий труда.

    Азербайджан также ратифицировал 59 конвенций и один протокол Международной организации труда и рассматривает возможность ратификации еще четырех.

    Лента новостей