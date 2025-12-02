İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycanda erkən pensiya təyin olunan şəxslərin əhatə dairəsi genişlənib

    Sosial müdafiə
    • 02 dekabr, 2025
    • 17:01
    Azərbaycanda erkən pensiya təyin olunan şəxslərin əhatə dairəsi genişlənib

    Azərbaycanda erkən pensiya təyin olunan şəxslərin əhatə dairəsi genişlənib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev parlamentin bugünkü plenar iclasında "Dövlət sosial müdafiə fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında" və "İşsizlikdən sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında" qanun layihələrinin ikinci oxunuşda müzakirəsi zamanı deyib.

    Nazir qeyd edib ki, hazırda erkən təqaüdə çıxma məsələsi böyük aktuallıq kəsb edir:

    "Azərbaycanda güzəştli şərtlərlə erkən pensiyaya çıxmaq hüququna malik olan şəxslərin sayı və kateqoriyası sosialyönümlüdür. Belə ki, erkən pensiyaya çıxmaq hüququ çoxuşaqlı analara, zərərli və ağır əmək şəraitində çalışanlara, pilotlara, ahıl və əlilliyi olan şəxslərə qulluq edənlərə şamil edilir. Təkcə 200-dən çox sahə üzrə 4 mindən çox vəzifə və peşə üzrə fəaliyyət göstərmiş şəxslərə yaşa görə beş il erkən pensiya təyin olunur.

    Son dövrlər edilmiş dəyişikliklərə əsasən, güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası hüququ verən şəxslərin siyahısına daha 65 peşə və vəzifə əlavə edilib. Bununla da erkən pensiya təyin olunan şəxslərin əhatə dairəsi genişlənib. Bu istiqamətdə də nazirlik tərəfindən mütəmadi olaraq təhlillər aparılır. Maliyyə təminatlı, maliyyə təminatı real, məntiqli olan təkliflərə baxırıq və onları qiymətləndiririk".

    erkən pensiya Anar Əliyev Parlament Milli Məclis

    Son xəbərlər

    17:26

    Nazir: "2018-2025-ci illərdə özəl sektorda əmək haqqı fondu 3,6 dəfə artıb"

    Maliyyə
    17:21

    Səfir: Seul və Bakı kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanlara malikdir

    ASK
    17:10

    "Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları"nda dəyişiklik edilib

    Digər
    17:07

    Bakı metrosu: Əmək münasibətlərinə məcburi şəkildə xitam verilmir

    İnfrastruktur
    17:06

    Azərbaycanda 2026-cı ilin bayram günləri müəyyən edilib

    Daxili siyasət
    17:02

    Taksi sürücüləri üçün imtahan keçirilib, 1309-u uğur qazanıb

    Elm və təhsil
    17:01

    Sabah Xəzər rayonu və Sumqayıtda qaz olmayacaq

    Energetika
    17:01

    Maliyyə naziri: "Gələn il qeyri-neft-qaz sektorunda ciddi vergi artımı yoxdur"

    Maliyyə
    17:01

    Azərbaycanda erkən pensiya təyin olunan şəxslərin əhatə dairəsi genişlənib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti