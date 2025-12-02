Расширен круг лиц, которым назначается ранняя пенсия в Азербайджане

В Азербайджане расширен круг лиц, которым назначается ранняя (досрочная) пенсия.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев во время обсуждения законопроектов "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год" и "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2026 год" во втором чтении на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Министр отметил, что тема раннего выхода на пенсию остается весьма актуальной:

"Количество и категории граждан, имеющих право на досрочное назначение пенсии на льготных условиях в Азербайджане, являются социально ориентированными. Право на ранний выход на пенсию предоставляется многодетным матерям, работникам, занятым во вредных и тяжелых условиях труда, пилотам, а также лицам, осуществляющим уход за пожилыми людьми и инвалидами. Для работников более чем по 4 тыс. должностей и профессий в свыше 200 отраслях предусмотрено назначение пенсии по возрасту на пять лет раньше установленного срока", - сказал министр.

Он добавил, что в результате последних изменений в перечень профессий и должностей, дающих право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях, были добавлены еще 65 позиций.

"Таким образом, круг граждан, имеющих возможность выйти на пенсию досрочно, расширен. Министерство продолжает регулярный анализ в этом направлении. Мы рассматриваем и оцениваем только те предложения, которые имеют финансовое обеспечение, являются экономически реалистичными и логичными".