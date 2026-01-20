İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Sənaye
    • 20 yanvar, 2026
    • 12:22
    Ötən il Azərbaycanda avtomobil istehsalının həcmi açıqlanıb

    Ötən il Azərbaycanda 4 038 ədəd minik avtomobili istehsal olunub.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə 1 960 ədəd və ya 32,7 % azdır. Bu ilin əvvəlinə 82 ədəd hazır məhsul ehtiyatı yaranıb.

    2025-ci ildə Azərbaycanda 761,6 milyon manatlıq maşın, avadanlıq, sair nəqliyyat vasitələri, avtomobil, qoşqu və yarımqoşqular istehsal edilib. 2024-cü illə müqayisədə maşın və avadanlıqların istehsalı 16,3 %, avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı 40,3 % azalıb.

    Hesabat dövründə Azərbaycanda 474 ədəd traktor istehsal edilib. Bu, 2024-cü illə müqayisədə 23,9 % azdır. Bu ilin yanvarın 1-nə 6 ədəd hazır məhsul ehtiyatı yaranıb.

    Həmçinin, 2025-ci ildə ölkədə 273 ədəd yük avtomobili istehsal edilib ki, bu da bir il öncəki göstəriciyə nisbətən 60,8 % azdır. Bu il yanvarın 1-nə 9 ədəd hazır məhsul ehtiyatı yaranıb.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi avtomobil istehsalı

