Ötən il Azərbaycanda avtomobil istehsalının həcmi açıqlanıb
- 20 yanvar, 2026
- 12:22
Ötən il Azərbaycanda 4 038 ədəd minik avtomobili istehsal olunub.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, 2024-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə 1 960 ədəd və ya 32,7 % azdır. Bu ilin əvvəlinə 82 ədəd hazır məhsul ehtiyatı yaranıb.
2025-ci ildə Azərbaycanda 761,6 milyon manatlıq maşın, avadanlıq, sair nəqliyyat vasitələri, avtomobil, qoşqu və yarımqoşqular istehsal edilib. 2024-cü illə müqayisədə maşın və avadanlıqların istehsalı 16,3 %, avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı 40,3 % azalıb.
Hesabat dövründə Azərbaycanda 474 ədəd traktor istehsal edilib. Bu, 2024-cü illə müqayisədə 23,9 % azdır. Bu ilin yanvarın 1-nə 6 ədəd hazır məhsul ehtiyatı yaranıb.
Həmçinin, 2025-ci ildə ölkədə 273 ədəd yük avtomobili istehsal edilib ki, bu da bir il öncəki göstəriciyə nisbətən 60,8 % azdır. Bu il yanvarın 1-nə 9 ədəd hazır məhsul ehtiyatı yaranıb.