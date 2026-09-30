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    "Azəripəy"in ixrac gəlirləri 3 dəfə artıb

    Sənaye
    • 30 sentyabr, 2026
    • 10:42
    Azəripəyin ixrac gəlirləri 3 dəfə artıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında "Azəripək" MMC 0,3 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın sentyabr buraxılışında qeyd edilib.

    Bu, 2025-ci ilin 8 ayı ilə müqayisədə 0,2 milyon ABŞ dolları və ya 3 dəfə çoxdur.

    8 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17,6 % artaraq 2,8 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    Xatırladaq ki, "Azəripək" 2018-ci ildə yaradılıb. Cəmiyyətin tərkibində olan istehsal sahələrinə baramadan xam ipəyi açan istehsalat, toxucu istehsalatı, boyaq-bəzək istehsalatı, pambıq əyirici istehsalatı, burucu sex daxildir. Qeyri-istehsal sahələri isə idarə binası, mexanika, energetika, avtonəqliyyat və xammal sahələrindən ibarətdir.

    Pambıqəyirmə istehsalatının 3 növbəli iş rejimində illik istehsal gücü 3 min ton olan mahlıc emalı, baramadan xam ipək açan istehsalat 1 növbəli iş rejimində illik istehsal gücü 350 ton yaş barama, toxucu istehsalatı 1 növbəli iş rejimində illik istehsal gücü 450 min p/m ipək, 400 min p/m pambıq parça, boyaq-bəzək istehsalatı 1 növbəli iş rejimində illik istehsal gücü 24 min ədəd kəlağayı, 4 min ədəd şərf və 8 min ədəd çitmə təşkil edir.

    Müəssisənin istehsal etdiyi məhsullar əsasən Rusiya, Türkiyə və İrana ixrac olunur.

    Azəripək MMC İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi (İİTKM)
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