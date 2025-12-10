İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycanda sənayedə təhlükəsizlik üzrə anlaşma memorandumu imzalanıb

    Sənaye
    • 10 dekabr, 2025
    • 11:31
    Azərbaycanda sənayedə təhlükəsizlik üzrə anlaşma memorandumu imzalanıb

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dağ-mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və Azərbaycan Sənaye Təhlükəsizliyi Assosiasiyası İctimai Birliyi arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, sənəd sənayedə təhlükəsizlik, əməyin mühafizəsi və ətraf mühitin qorunması sahəsində birgə əməkdaşlığa istiqamətlənib.

    Anlaşma Memorandumunu fövqəladə hallar nazirinin müavini Tapdıq Əmiraslanov, SOCAR-ın Əməliyyat Dəstəyi, Sağlamlıq və Təhlükəsizlik üzrə vitse-prezidenti Fuad Musayev və Azərbaycan Sənaye Təhlükəsizliyi Assosiasiyası İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Xəlilzadə imzalayıblar.

    Memorandum çərçivəsində tərəflər təhlükəsizlik normativləri, İSO idarəetmə sistemləri üzrə birgə fəaliyyət göstərəcəklər.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi SOCAR Anlaşma memorandumu

    Son xəbərlər

    12:23

    Baş prokuror yanında Elmi-Məsləhət Şurasının iclası keçirilib

    Daxili siyasət
    12:22

    TÜİB: Logistika sahəsində tariflərlə bağlı çətinliklər aradan qaldırılır

    İnfrastruktur
    12:19

    BƏT: Rəqəmsal əmək platformaları ilə bağlı yeni beynəlxalq konvensiya hazırlanır

    Biznes
    12:18

    Vüqar Bayramov: İşləyən vətəndaşların 64 %-nin əmək müqaviləsi yoxdur

    Milli Məclis
    12:18
    Foto

    Azərbaycandan Türkiyəyə 594 milyon kVt/saat elektrik enerjisi ixrac edilib

    Energetika
    12:16

    Lavrov: Rusiya və ABŞ arasında Ukrayna münaqişəsi üzrə razılaşma əldə edilib

    Region
    12:15

    SOCAR rəsmisi: "Qərarları süni intellektə tam həvalə etmək təhlükəlidir"

    İKT
    12:12

    Yağışlı hava sabah da davam edəcək - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:12

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti