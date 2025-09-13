İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Azərbaycanda duru bitki yağı istehsalı azalıb, marqarin istehsalı isə artıb

    Sənaye
    • 13 sentyabr, 2025
    • 14:07
    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 25 min 643,4 ton duru bitki yağları istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycanda həmçinin 31 min 653,5 ton marqarin istehsal edilib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 3,3 % çoxdur.

    Sentyabrın 1-nə ölkədə 2 min 432,6 ton duru bitki yağı, 3 min 252,4 ton isə marqarin ehtiyatı yaranıb. Bunlar, illik müqayisədə müvafiq olaraq 13,2 % və 18,1 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycanda 3 milyard 408,9 milyon manatlıq qida məhsulları istehsal edilib ki, bu da illik müqayisədə 10,8 % çoxdur.

