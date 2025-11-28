İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan qızıl ixracından gəlirini 70 %-ə yaxın artırıb

    Sənaye
    • 28 noyabr, 2025
    • 09:52
    Azərbaycan qızıl ixracından gəlirini 70 %-ə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan 276,8 milyon ABŞ dolları dəyərində qızıl ixrac edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin açıqladığı "İxrac İcmalı"nın noyabr sayında bildirilir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 69,4% çoxdur.

    Təkcə oktyabrda isə Azərbaycan 38,9 milyon ABŞ dolları dəyərində qızıl ixrac edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 19,1 % azdır.

    10 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,6 % artaraq 3 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    qızıl ixracı İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi
    Азербайджан за 10 месяцев нарастил экспорт золота на 69,4%

    Son xəbərlər

    10:19
    Foto

    Eduard Məmmədov Əbu-Dabidə keçirilən dünya çempionatında iki qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    10:18

    Əhməd İsmayılov: Azərbaycan Türk dövlətləri ilə media sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirməyə çalışır

    Media
    10:17

    Azərbaycan Perudan istiot alışını bərpa edib

    Biznes
    10:17

    Yeni il ərəfəsində "Yelo Bank"dan möhtəşəm kampaniya – illik 9%-dən!

    Maliyyə
    10:17

    Çinin Azərbaycandakı səfiri Naxçıvandadır

    Daxili siyasət
    10:14

    Mürsəl İbrahimov Xaçmazda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    10:12

    Petr Çex hokkeyçi karyerasını bərpa edib

    Komanda
    10:08
    Foto

    Bakıda TDT Media və İnformasiya üzrə nazirlərin 7-ci toplantısı keçirilir

    Media
    10:02

    Viktor Orban bu gün Putinlə Ukrayna nizamlanmasını müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti