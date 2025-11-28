Азербайджан за 10 месяцев нарастил экспорт золота на 69,4%

Азербайджан в январе-октябре этого года экспортировал золото на сумму $276,8 млн, что на 69,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ноябрьский выпуск экспортного обзора Центра анализа и коммуникаций экономических реформ.

Согласно информации, только в октябре Азербайджан экспортировал золото на сумму $38,9 млн, что на 19,1% меньше по сравнению с годом ранее.

За 10 месяцев экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору увеличился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3 млрд.