Азербайджан за 10 месяцев нарастил экспорт золота на 69,4%
Промышленность
- 28 ноября, 2025
- 10:00
Азербайджан в январе-октябре этого года экспортировал золото на сумму $276,8 млн, что на 69,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ноябрьский выпуск экспортного обзора Центра анализа и коммуникаций экономических реформ.
Согласно информации, только в октябре Азербайджан экспортировал золото на сумму $38,9 млн, что на 19,1% меньше по сравнению с годом ранее.
За 10 месяцев экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору увеличился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3 млрд.
Последние новости
10:21
У главы Офиса президента Украины проводятся обыскиВ регионе
10:14
Курс евро снизился к доллару перед выходом данных по безработице в ГерманииФинансы
10:12
Названы лидеры Азербайджана по объему ненефтяного экспорта среди госкомпанийФинансы
10:00
Азербайджан за 10 месяцев нарастил экспорт золота на 69,4%Промышленность
10:00
МВД: Задержаны 8 человек за торговлю банковскими картами для онлайн-азартных игрПроисшествия
09:56
Армения в декабре примет первую миссию ЕС по либерализации визового режимаВ регионе
09:52
Цена азербайджанской нефти превысила $66Энергетика
09:51
Нефть марки Brent подорожала до $63,58 за баррельЭнергетика
09:48