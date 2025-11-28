Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Азербайджан за 10 месяцев нарастил экспорт золота на 69,4%

    Промышленность
    • 28 ноября, 2025
    • 10:00
    Азербайджан за 10 месяцев нарастил экспорт золота на 69,4%

    Азербайджан в январе-октябре этого года экспортировал золото на сумму $276,8 млн, что на 69,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ноябрьский выпуск экспортного обзора Центра анализа и коммуникаций экономических реформ.

    Согласно информации, только в октябре Азербайджан экспортировал золото на сумму $38,9 млн, что на 19,1% меньше по сравнению с годом ранее.

    За 10 месяцев экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору увеличился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3 млрд.

    Azərbaycan qızıl ixracından gəlirini 70 %-ə yaxın artırıb

