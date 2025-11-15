İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan pambıq parça istehsalını 11 %-ə yaxın artırıb

    Sənaye
    • 15 noyabr, 2025
    • 16:13
    Azərbaycan pambıq parça istehsalını 11 %-ə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 26 milyon 779 min kvadratmetr pambıq parça istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,6 % çoxdur.

    Noyabrın 1-nə ölkədə 212,6 min kvadratmetr hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 30 milyon 706 min kvadratmetr pambıq parça istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 7,2 % çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi pambıq parça istehsal

    Son xəbərlər

    16:29

    Qanunsuz silah-sursat saxlanması ilə bağlı 11 fakt müəyyən olunub

    Hadisə
    16:13

    Azərbaycan pambıq parça istehsalını 11 %-ə yaxın artırıb

    Sənaye
    16:05
    Foto

    Azərbaycan və Özbəkistan prezidentlərinin təkbətək görüşü olub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    16:02

    Ekspert: Özbəkistan və Azərbaycan enerji sahəsində əməkdaşlığı sürətlə gücləndirir

    Energetika
    15:55

    Adxanbek Alimbekov: Bakı və Daşkənd arasında mədəni əlaqələr ədəbiyyat vasitəsilə inkişaf edir

    Mədəniyyət
    15:55
    Foto

    Azərbaycan gimnastları Avropa çempionatında mübarizəyə başlayır

    Fərdi
    15:50
    Foto

    Zəruri cərrahiyyə və anesteziya xidmətlərinin təşkili üzrə I konfrans keçirilib

    Sağlamlıq
    15:45

    Ekspert: Özbəkistan və Azərbaycanın ticarət dövriyyəsinin artırılması üçün potensialı var

    Xarici siyasət
    15:45

    "Napoli"nin prezidenti futbolçuların zədələnməsinə görə FIFA və UEFA-nı tənqid edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti