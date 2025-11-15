Azərbaycan pambıq parça istehsalını 11 %-ə yaxın artırıb
Sənaye
- 15 noyabr, 2025
- 16:13
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 26 milyon 779 min kvadratmetr pambıq parça istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,6 % çoxdur.
Noyabrın 1-nə ölkədə 212,6 min kvadratmetr hazır məhsul ehtiyatı olub.
2024-cü ildə Azərbaycanda 30 milyon 706 min kvadratmetr pambıq parça istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 7,2 % çoxdur.
Son xəbərlər
16:29
Qanunsuz silah-sursat saxlanması ilə bağlı 11 fakt müəyyən olunubHadisə
16:13
Azərbaycan pambıq parça istehsalını 11 %-ə yaxın artırıbSənaye
16:05
Foto
Azərbaycan və Özbəkistan prezidentlərinin təkbətək görüşü olub - YENİLƏNİBXarici siyasət
16:02
Ekspert: Özbəkistan və Azərbaycan enerji sahəsində əməkdaşlığı sürətlə gücləndirirEnergetika
15:55
Adxanbek Alimbekov: Bakı və Daşkənd arasında mədəni əlaqələr ədəbiyyat vasitəsilə inkişaf edirMədəniyyət
15:55
Foto
Azərbaycan gimnastları Avropa çempionatında mübarizəyə başlayırFərdi
15:50
Foto
Zəruri cərrahiyyə və anesteziya xidmətlərinin təşkili üzrə I konfrans keçirilibSağlamlıq
15:45
Ekspert: Özbəkistan və Azərbaycanın ticarət dövriyyəsinin artırılması üçün potensialı varXarici siyasət
15:45