    Azərbaycan gübrə və azot birləşmələri istehsalını 3 %-ə yaxın artırıb

    Sənaye
    • 27 sentyabr, 2025
    • 13:43
    Bu ilin ilk 8 ayında Azərbaycanda 429,4 min ton gübrə və azot birləşmələri istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,6 % çoxdur.

    Bu il sentyabr ayının 1-nə, ölkədə 68,2 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 652,4 min ton gübrə və azot birləşmələri istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 43,8 % çoxdur.

