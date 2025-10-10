İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Türkiyədən gətirilən bəzi qida məhsullarında uyğunsuzluq aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    • 10 oktyabr, 2025
    • 12:02
    Türkiyədən gətirilən bəzi qida məhsullarında uyğunsuzluq aşkarlanıb

    Türkiyədən gətirilən bəzi qida məhsullarında uyğunsuzluq aşkarlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, nəzarət tədbirləri çərçivəsində Türkiyədən "Ersağ Azərbaycan" MMC-nin idxal etdiyi, "Ersağ Bitkisel Sağlık Gıda LTD.ŞTI TÜRKİYƏ" müəssisəsinin istehsalı olan ümumi sayı 90 ədəd olmaqla "Ersağ Multivitamin, Kapsul №60" əmtəə nişanlı bioloji aktiv qida məhsulu və "Alfa Nuts" MMC-nin idxal etdiyi, "Sns Gıda Kozmetik Ticaret ve Sanayi LTD ŞTİ" müəssisəsinin istehsalı olan ümumi çəkisi 100 kq olmaqla "Çikolatalı fındık bitter ezmeli Hindistan cevizli" əmtəə nişanlı lokum məhsulu partiyalarından nümunələr götürülüb.

    Müayinələr nəticəsində məhsul partiyalarının normativ sənədlərin tələblərinə cavab vermədiyi aşkarlanıb.

    Faktla bağlı qəbul edilmiş müvafiq qərar əsasında məhsul partiyaları məhv edilib.

    AQTA qida məhsulları uyğunsuz

    Son xəbərlər

    12:09

    Ramil Həsən: Deputat mandatıma MSK tərəfindən yaxın günlərdə xitam veriləcək

    Daxili siyasət
    12:09

    Rusiyada saxlanılan Məmmədəli Ağayev azad edilib

    Region
    12:02
    Foto

    Türkiyədən gətirilən bəzi qida məhsullarında uyğunsuzluq aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    12:02

    MM Konstitusiyanın 30 illiyi ilə bağlı yubiley medalının təsis edilməsini təsdiqləyib

    Milli Məclis
    11:59

    İlham Əliyev: MDB Oyunları kimi tədbirlər dostluğu və əməkdaşlığı möhkəmləndirir

    Xarici siyasət
    11:58

    Çin ABŞ bayrağı altında üzən gəmilər üçün rüsum tətbiq edir

    Digər ölkələr
    11:57

    "Həzi Aslanov-Əhmədli" sahəsində qatarların hərəkət intervalı 5 dəqiqə azaldılıb

    İnfrastruktur
    11:56

    Azərbaycanda 140-dan artıq ictimai iaşə müəssisəsi "Ulduz-reytinq" layihəsinə müraciət edib

    Sağlamlıq
    11:54

    İlin sonuna qədər dövlət dəstəyi ilə istehsal edilən daha dörd tammetrajlı film təhvil veriləcək

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti