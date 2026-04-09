    • 09 aprel, 2026
    • 10:07
    Naxçıvanda ilin ilk 3 ayında 50 qida obyekti cərimələnib

    2026-cı ilin ilk üç ayı ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasının (MR) Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən muxtar respublikada 50 qida obyektinə cərimə tətbiq olunub.

    Agentlikdən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, bu müddətdə ümumilikdə 68 yoxlama həyata keçirilib və əksər qida obyektlərində müxtəlif növ pozuntular aşkarlanıb.

    Yoxlamaların 28-i ictimai iaşə müəssisələrində, 12-si topdan və pərakəndə satış obyektlərində, 5-i ilkin istehsal və istehsal sahələrində, 3-ü ət satışı obyektlərində, 2-si məktəb bufetlərində, 3-ü apteklərdə, 15-i isə emal müəssisələrində aparılıb.

    Aparılan nəzarət tədbirləri zamanı ən çox pozuntuların emal müəssisələri və ictimai iaşə obyektlərində qeydə alındığı bildirilib.

    Aşkarlanan nöqsanlarla bağlı qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülüb. Həm planlı, həm də plandankənar yoxlamaların nəticəsi olaraq 50 qida obyekti barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun inzibati tənbehvermə qərarı qəbul edilib.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) İctimai iaşə

    Son xəbərlər

    10:22

    Türkiyədə daha 14 tanınmış sima istintaqa cəlb olunub

    Region
    10:18

    Pərviz Şahbazovun Goranboyda keçiriləcək vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

    Energetika
    10:17

    İçərişəhərin qala divarlarının kiçik sahəsində aşınma olub

    Daxili siyasət
    10:10

    Everest zirvəsinə çıxan ilk amerikalı alpinist Cim Uittaker vəfat edib

    Fərdi
    10:10

    Ağdamda dövlət-din münasibətlərinə dair regional konfrans keçiriləcək

    Din
    10:07

    Naxçıvanda ilin ilk 3 ayında 50 qida obyekti cərimələnib

    Sağlamlıq
    09:53
    Foto

    Daşkənddə Əmir Teymurun 690 illiyi münasibətilə beynəlxalq konfrans başlayıb

    Mədəniyyət
    09:50
    Foto

    Azərbaycan və Somali Nayrobidə Birgə Bəyannamə ilə çıxış edib

    İnfrastruktur
    09:48

    Azərbaycan nefti 20 dollardan çox ucuzlaşıb

    İqtisadiyyat
    Bütün Xəbər Lenti