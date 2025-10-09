İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Gəray Gəraybəyli psixiatriya sahəsindəki problemlərin həlli yollarından danışıb

    Sağlamlıq
    • 09 oktyabr, 2025
    • 14:44
    Gəray Gəraybəyli psixiatriya sahəsindəki problemlərin həlli yollarından danışıb

    Azərbaycan Tibb Universitetinin (ATU) rektoru Gəray Gəraybəyli psixiatriya sahəsindəki problemlərin həlli yollarından danışıb.

    "Report"un məlumatına görə, G.Gəraybəyli "Psixi sağlamlıq və insan hüquqları" sahəsində İşçi Qrupunun ilk iclasında çıxışı zamanı bildirib ki, problemlər yalnız psixiatrların gücü ilə aradan qalxa bilməz.

    "Elə bir kliniki istiqamət yoxdur ki, onun nəticələri və problemləri bu qədər bilavasitə cəmiyyətə təsir göstərsin. Psixi sağlamlıq həm cəmiyyətin vəziyyətindən asılıdır, həm də cəmiyyətin münasibəti psixi sağlamlığa təsir edir. Ona görə də digər tibbi sahələrin problemlərini mütəxəssislər özləri həll edə bildiyi halda, psixiatriyanın problemləri yalnız psixiatrların gücü ilə aradan qalxa bilməz. Burada mütləq cəmiyyətin rolu, ictimai münasibətin dəstəyi vacibdir. Üstəlik, burada söhbət yalnız psixi xəstələrin hüquqlarından getmir. Biz bütün cəmiyyətin, xüsusən də sağlamlığın psixoloji tərəflərinə diqqət yetirməliyik".

    Son xəbərlər

    16:01

    Putin: Rusiya AZAL təyyarəsinin qəzasının səbəblərinin araşdırılmasına hər cür yardım göstərir

    Xarici siyasət
    15:59
    Foto

    Kamran Əliyev Səudiyyə Ərəbistanında bir sıra ölkələrdən olan həmkarları ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    15:55

    Saray qəsəbəsində 4 avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    15:55

    İsveçrə səfiri: "Azərbaycan güləş ölkəsidir"

    Fərdi
    15:53

    Qəzzə üzrə razılaşmanın ikinci mərhələsi girovların azad edilməsindən sonra başlayacaq

    Digər ölkələr
    15:53

    Sıfır emissiyalı nəqliyyat vasitələri ECMT Kvota sisteminə daxil ediləcək

    İnfrastruktur
    15:53

    DTX-nin İdarə rəisi: Son itkin düşən şəxsin kimliyini müəyyən edənə qədər fəaliyyətimiz davam edəcək

    Daxili siyasət
    15:50

    Assosiasiya: 10 sektor kibertəhlükəsizlik baxımından kritik hesab olunur

    Maliyyə
    15:41

    Serbiya nümayəndəsi: Zaman itkin düşmüş şəxslərin əleyhinə işləyir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti