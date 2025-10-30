İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Əhliman Əmiraslanov: İcbari tibbi sığorta ilə qarşılanmayan hansısa xəstəlik qalmayacaq

    Sağlamlıq
    • 30 oktyabr, 2025
    • 11:15
    Əhliman Əmiraslanov: İcbari tibbi sığorta ilə qarşılanmayan hansısa xəstəlik qalmayacaq
    Əhliman Əmiraslanov

    Azərbaycanda elə bir dövr gələcək ki, icbari tibbi sığorta ilə qarşılanmayan hansısa xəstəlik qalmayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədri Əhliman Əmiraslanov 27-ci Azərbaycan Beynəlxalq Tibb İnnovasiyaları Sərgisi - "Medinex"in rəsmi açılış mərasimində deyib.

    Onun sözlərinə görə, COVİD-19 pandemiyası icbari tibbi sığortaya keçidi müəyyən qədər çətinləşdirdi, lakin hazırda sistem geniş ərazini əhatə edir.

    Əhliman Əmiraslanov İcbari Tibbi Sığorta

    Son xəbərlər

    11:48

    Azərbaycanda Cənubi Qafqazın ən böyük Robotik Reabilitasiya Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Sağlamlıq
    11:45

    Azərbaycan və Misir pul nişanlarının istehsalını müzakirə edib

    Maliyyə
    11:41
    Foto

    I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Fikrət Əzizovla vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    11:41
    Video

    Azad olunmuş rayonlarda fləşmob hazırlanıb

    Qarabağ
    11:38

    Ermənistan və Almaniya müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək

    Region
    11:38

    Bu ilin üçüncü rübündə Gürcüstanı 3 milyon turist ziyarət edib

    Region
    11:37

    "Çelsi" iki məşhur qapıçıdan birini heyətinə cəlb etmək istəyir

    Futbol
    11:33

    Vüqar Qurbanov: Ölkə üzrə 45 tibb müəssisəsində növbə terminalı quraşdırılıb

    Sağlamlıq
    11:28

    MEDİA jurnalistlər üçün müsabiqə elan edib

    Media
    Bütün Xəbər Lenti