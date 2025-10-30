Əhliman Əmiraslanov: İcbari tibbi sığorta ilə qarşılanmayan hansısa xəstəlik qalmayacaq
Sağlamlıq
- 30 oktyabr, 2025
- 11:15
Azərbaycanda elə bir dövr gələcək ki, icbari tibbi sığorta ilə qarşılanmayan hansısa xəstəlik qalmayacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədri Əhliman Əmiraslanov 27-ci Azərbaycan Beynəlxalq Tibb İnnovasiyaları Sərgisi - "Medinex"in rəsmi açılış mərasimində deyib.
Onun sözlərinə görə, COVİD-19 pandemiyası icbari tibbi sığortaya keçidi müəyyən qədər çətinləşdirdi, lakin hazırda sistem geniş ərazini əhatə edir.
