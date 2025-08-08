Haqqımızda

Bəzi ölkələrdən Azərbaycana müvafiq malların idxalına məhdudiyyət qoyulub

Bəzi ölkələrdən Azərbaycana müvafiq malların idxalına məhdudiyyət qoyulub.
Sağlamlıq
8 avqust 2025 17:03
Bəzi ölkələrdən Azərbaycana müvafiq malların idxalına məhdudiyyət qoyulub

Bəzi ölkələrdən Azərbaycana müvafiq malların idxalına məhdudiyyət qoyulub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının (ÜHST) rəsmi məlumatlarına əsasən, Türkiyənin Ədirnə vilayətində xırdabuynuzlu heyvanların çiçək xəstəliyi, Hindistanın Maxaraştra ştatında dabaq xəstəliyi, Bolqarıstanın Köstəndil vilayətində, Polşanın Pomorsk inzibati ərazisində blutanq xəstəliyi, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Şotlandiyanın Aberdinşir inzibati ərazi vahidində və Cənubi Afrikanın Qərbi Keyp əyalətində isə yüksək patogen quş qripi xəstəliyi qeydə alınıb.

Respublika ərazisinin bu yoluxucu xəstəliklərdən qorunması məqsədilə, AQTA tərəfindən adıçəkilən ölkələrin həmin inzibati ərazi vahidlərinə, zonalaşma prinsipi nəzərə alınmaqla, ÜHST-nin “Quruda yaşayan heyvanların sağlamlıq Məcəlləsi”nə uyğun olaraq, müvafiq malların idxalına müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq edilib.

Eyni zamanda müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət olunub.

