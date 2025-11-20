İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Barat Yusubov: Hər il təxminən 200-ə yaxın insanın sümük iliyi köçürülməsinə ehtiyacı yaranır

    Sağlamlıq
    • 20 noyabr, 2025
    • 13:10
    Barat Yusubov: Hər il təxminən 200-ə yaxın insanın sümük iliyi köçürülməsinə ehtiyacı yaranır

    Azərbaycanda hər il təxminən 150–200 insanın sümük iliyi transplantasiyasına ehtiyacı yaranır və bu ehtiyacın bir hissəsi uzun illər xaricdə qarşılanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Yeni Klinikanın direktoru Barat Yusubov tibb müəssisəsində keçirilən brifinqdə çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, Yeni Klinikanın tərkibində fəaliyyət göstərəcək Sümük İliyi Transplantasiyası Mərkəzi həm allogen, həm də autoloji transplantasiyaların ölkə daxilində həyata keçirilməsinə imkan verəcək:

    "Leykoz, talassemiya, aplastik anemiya, limfoma və mieloma kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkən pasiyentlər üçün bu mərkəz yüksək səviyyəli, inteqrasiya olunmuş müalicə şəraiti yaradacaq və xaricə bağlılığı əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaq".

    B.Yusubov qeyd edib ki, bu günə qədər belə bir mərkəzin açılmamasına səbəb həm maliyyənin olmaması, həm də mütəxəssis çatışmazlığı idi.

    “Yeni klinika” Barat Yusubov sümük iliyi köçürməsi
    Барат Юсубов: Ежегодно около 200 человек нуждаются в трансплантации костного мозга

    Son xəbərlər

    14:16

    Şalva Papuaşvili Ermənistan Prezidenti ilə Orta Dəhlizin region üçün strateji əhəmiyyətini müzakirə edib

    Region
    14:13

    İrandan Azərbaycana PUA ilə 33 kiloqramdan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    14:09

    Livanın Baş naziri İsraili sərhəd mübahisəsinin müzakirəsindən imtina etməkdə günahlandırıb

    Digər ölkələr
    14:06
    Foto

    Növbəti köç karvanı Şuşakəndə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    14:04

    Azərbaycan daha bir güləşçisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının finalına çıxıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    14:01

    Çinin Baş naziri Tayvan mübahisəsi fonunda G20-də yaponiyalı həmkarı ilə görüşdən imtina edib

    Digər ölkələr
    13:54

    Elxan Abdullayev: "Avropa çempionatının seçmə mərhələsində qrupdan çıxa bilməməyimizin səbəbləri var"

    Futbol
    13:50

    Vüqar Qurbanov: Bölgələrdə bəzi tibb müəssisələrində stomatoloq ştatının ləğvi ilə bağlı xəbərdarlıq edilib

    Sağlamlıq
    13:46
    Foto

    Növbəti köç karvanı Hadruta çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti