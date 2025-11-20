Барат Юсубов: Ежегодно около 200 человек нуждаются в трансплантации костного мозга

В Азербайджане ежегодно примерно 150-200 человек нуждаются в трансплантации костного мозга, и часть этой потребности долгие годы удовлетворялась за рубежом.

Как сообщает Report, об этом заявил директор "Йени Клиника" Барат Юсубов в ходе брифинга в медицинском учреждении.

Он отметил, что Центр трансплантации костного мозга, который будет функционировать в составе клиники, позволит проводить как аллогенные, так и аутологичные трансплантации внутри страны.

"Для пациентов, страдающих такими заболеваниями, как лейкоз, талассемия, апластическая анемия, лимфома и миелома, этот центр создаст высококачественные, интегрированные условия лечения и значительно снизит зависимость от зарубежных медучреждений", - сказал Юсубов.

Он добавил, что до сегодняшнего дня основными причинами, по которым не был открыт такой центр, были недостаток финансирования и нехватка квалифицированных специалистов.