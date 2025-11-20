Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Барат Юсубов: Ежегодно около 200 человек нуждаются в трансплантации костного мозга

    Здоровье
    • 20 ноября, 2025
    • 13:39
    Барат Юсубов: Ежегодно около 200 человек нуждаются в трансплантации костного мозга

    В Азербайджане ежегодно примерно 150-200 человек нуждаются в трансплантации костного мозга, и часть этой потребности долгие годы удовлетворялась за рубежом.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор "Йени Клиника" Барат Юсубов в ходе брифинга в медицинском учреждении.

    Он отметил, что Центр трансплантации костного мозга, который будет функционировать в составе клиники, позволит проводить как аллогенные, так и аутологичные трансплантации внутри страны.

    "Для пациентов, страдающих такими заболеваниями, как лейкоз, талассемия, апластическая анемия, лимфома и миелома, этот центр создаст высококачественные, интегрированные условия лечения и значительно снизит зависимость от зарубежных медучреждений", - сказал Юсубов.

    Он добавил, что до сегодняшнего дня основными причинами, по которым не был открыт такой центр, были недостаток финансирования и нехватка квалифицированных специалистов.

    Барат Юсубов костный мозг трансплантация
    Barat Yusubov: Hər il təxminən 200-ə yaxın insanın sümük iliyi köçürülməsinə ehtiyacı yaranır
    Barat Yusubov: Every year, about 200 people need bone marrow transplants

    Последние новости

    14:30

    Азербайджанские борцы вышли в финал VI Игр исламской солидарности

    Индивидуальные
    14:30

    Пашинян предложил прекратить выплаты пособий мигрировавшим гражданам Армении

    В регионе
    14:27

    Кремль заявил об отсутствии консультаций с США по войне в Украине

    Другие страны
    14:26

    TƏBİB: Некоторые медучреждения в регионах предупреждены о ликвидации ставок стоматологов

    Здоровье
    14:12

    В России совершили нападение на посла Польши

    Другие страны
    14:12

    Глава МИД: Париж призывает к справедливому и прочному миру в Украине

    Другие страны
    14:02

    Огтай Гасымов: БФБ представит новую интерактивную статистическую платформу

    Финансы
    13:59

    Франция предложила ввести санкции против транснациональной преступности

    Другие страны
    13:58

    Премьер Ливана обвинил Израиль в нежелании обсуждать пограничный спор

    Другие страны
    Лента новостей