İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    AQTA Qəhvəyi mərmər bağacığı ilə mübarizə çərçivəsində əhaliyə müraciət edib

    Sağlamlıq
    • 14 oktyabr, 2025
    • 18:36
    AQTA Qəhvəyi mərmər bağacığı ilə mübarizə çərçivəsində əhaliyə müraciət edib

    Qəhvəyi mərmər bağacığına qarşı mübarizə tədbirləri davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) məlumat yayıb.

    Bildirilir ki, 300-dən çox bitki növü ilə qidalanan zərərverici payız dövründə fizioloji aktivliyini itirir və bitkilər üçün birbaşa təhlükə yaratmır. Bu mövsümdə qışlamaya üstünlük verdiyi üçün zərərverici əsasən yaşayış evlərində, ictimai-iaşə obyektlərində, təsərrüfat tikililərində və digər qapalı məkanlarda müşahidə olunur.

    AQTA və əlaqədar qurumların təmsil olunduğu Regional Əlaqələndirmə Mərkəzləri tərəfindən vəziyyət nəzarətdə saxlanılaraq müvafiq tədbirlər görülür. Lakin yaşayış sahələrində kimyəvi mübarizə tədbirlərinin aparılması insan sağlamlığı üçün risklər yarada bilər. Buna görə də sakinlərin zərərvericiləri mexaniki üsullarla toplayaraq məhv etməsi xüsusilə vacibdir.

    Qeyd edək ki, beynəlxalq təcrübədə də Qəhvəyi mərmər bağacığı ilə mübarizədə mexaniki üsuldan geniş istifadə olunur. Bura aldadıcı tələlər, süni yaradılmış sığınacaq yerləri daxildir. Bağacıq üçün süni qışlama yerləri əsasən boş karton və ya qəzetlə doldurulmuş adi bir qutudan hazırlanır.

    Vətəndaşlar Qəhvəyi mərmər bağacığı ilə mübarizədə diqqətli və məsuliyyətli olmalıdırlar. Hazırki qışlama dövründə aparılmalı olan mexaniki yolla mübarizə üsulu zərərvericinin populyasiyasının qarşısını ala bilər.

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Qəhvəyi mərmər bağacığı

    Son xəbərlər

    19:43

    Azərbaycan və Qazaxıstan avtomobil nəqliyyatı üzrə komissiyanın iclasını keçirəcək

    Xarici siyasət
    19:30

    Fransa Baş naziri pensiya islahatının 2027-ci ilə qədər dondurulduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    19:28
    Foto

    Milli Paralimpiya Komitəsinin rəhbərliyi Avropa çempionatlarında çıxış etmiş paralimpiyaçılarla görüşüb

    Fərdi
    19:24
    Foto

    Tbilisidə "Şükriyyə" tamaşası nümayiş olunur

    İncəsənət
    19:21

    Zəngəzur dəhlizinin xəritəsi hazırlanıb

    Daxili siyasət
    19:15
    Foto

    "Birlik – 2025" birgə təliminin açılış mərasimi keçirilib

    Hərbi
    19:11

    İsrail "Rəfah" keçid məntəqəsini açmayacaq

    Digər ölkələr
    19:11
    Foto

    "Bank of Baku"dan növbəti maliyyə savadlılığı tədbiri: bu dəfə şagirdlərlə birlikdə

    Maliyyə
    19:09

    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında V turun oyunları baş tutub

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti