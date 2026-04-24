    Ağalıda tibbi aksiya çərçivəsində 80 nəfərə xidmət göstərilib

    Sağlamlıq
    • 24 aprel, 2026
    • 14:23
    Ağalıda tibbi aksiya çərçivəsində 80 nəfərə xidmət göstərilib

    Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində tibbi aksiya çərçivəsində 80 nəfərə xidmət göstərilib.

    Bu barədə "Report"a Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, aksiya çərçivəsində ürək-damar, həzm sistemi, böyrək və endokrin xəstəliklərin erkən aşkarlanması istiqamətində geniş müayinələr həyata keçirilib. Müasir tibbi avadanlıqlardan istifadə olunmaqla elektrokardioqrafiya (EKQ) və digər zəruri diaqnostik prosedurlar tətbiq edilib.

    Aksiya çərçivəsində müxtəlif ixtisaslar üzrə həkimlər tərəfindən ətraflı tibbi müayinələr aparılıb. Vətəndaşlar terapevt, kardioloq, endokrinoloq, qastroenteroloq və digər ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən qəbul edilib, onların sağlamlıq vəziyyəti qiymətləndirilib və fərdi tibbi tövsiyələr verilib.

    Layihənin əsas üstünlüklərindən biri tibbi xidmətlərin birbaşa əhalinin yaşadığı əraziyə çatdırılması və onların paytaxt və digər iri şəhərlərə üz tutmasına ehtiyacın azalmasıdır.

    Ağalıda tibbi aksiya çərçivəsində 80 nəfərə xidmət göstərilib
    Səhiyyə Nazirliyi Tibbi Aksiya Zəngilan Ağalı

    Son xəbərlər

    21:34

    Xəzər dənizində 4,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Hadisə
    21:32

    Azərbaycan güləşçiləri Avropa çempionatını 13 medalla başa vurublar

    Fərdi
    21:26

    Goranboyda yeniyetməni elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    21:03

    Tramp İranla danışıqların təfərrüatlarını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    20:52

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Neftçi"ni məğlub edib

    Futbol
    20:48

    Azərbaycan hərbçiləri "EFES-2026" təlimində iştirak üçün Türkiyəyə yola düşüblər

    Hərbi
    20:46

    Tramp: ABŞ Ukraynadakı münaqişəni dayandırmaq üçün işləri davam etdirir

    Digər ölkələr
    20:32

    Kürün İmişlidən keçən hissəsində su artımı stabilləşib

    Hadisə
    20:18

    Abbas Əraqçi Moskvada Putinlə görüşəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti