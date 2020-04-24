Завершился ли пик заражения коронавирусом в Азербайджане?

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"Если посмотреть на показатели роста и последующего снижения числа заражений коронавирусной инфекцией в Азербайджане, то период роста числа инфецированных можно назвать пиком. Об этом можно говорить применительно к показателям апреля. Но опять же, было бы неправильно что-либо точно утверждать".

Как сообщает Report, об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи сказала на онлайн-брифинге.

Она отметила, что в стране все еще регистрируются случаи заражения коронавирусом: "Если карантинный режим смягчится, снова может возрасти риск распространения вируса. Поэтому население должно строго соблюдать правила. Пока нам удалось взять ситуацию под контроль".