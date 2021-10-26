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Каган: Самый эффективный способ остановить распространение нового штамма - массовая вакцинация

Каган: Самый эффективный способ остановить распространение нового штамма - массовая вакцинация "Всеобщее внимание сейчас привлечено к новому подварианту "дельта"-штамма коронавируса, который обозначается AY.4.2. Этот вариант впервые обнаружили в Великобритании в июле 2021 года. Сейчас он ответственен за 6% всех случаев ковида в этой стране. Сам фак
Здоровье
26 октября 2021 г. 10:31
Каган: Самый эффективный способ остановить распространение нового штамма - массовая вакцинация

"Всеобщее внимание сейчас привлечено к новому подварианту "дельта"-штамма коронавируса, который обозначается AY.4.2. Этот вариант впервые обнаружили в Великобритании в июле 2021 года. Сейчас он ответственен за 6% всех случаев COVID-19 в этой стране. Сам факт появления AY.4.2 с одной стороны свидетельствует о том, что "дельта"-штамм не является конечной точкой эволюции вируса, а с другой стороны демонстрирует, что при продолжающейся пандемии будет сохраняться вероятность появления новых вариантов вируса, которые могут оказаться ещё более опасными".

Об этом российскому бюро Report заявил заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Михаил Каган, комментируя появление нового подвида коронавируса.

По словам доктора, обнаруженный уже и в других странах, включая Россию, Израиль, США, AY.4.2 отличается от классического "дельта"-штамма рядом мутаций: "Наибольшее внимание уделяется двум мутациям спайк-белка Y145H и A222V. Значение этих изменений в геноме вируса пока неизвестно, но в подобной ситуации всегда возникают опасения о том, не станет ли вирус более заразным, более патогенным и более способным уходить от иммунного ответа, вызванного вакцинами или ранее перенесённой инфекцией".

Эксперт отметил, что по степени опасности все штаммы нового коронавируса ВОЗ подразделяет на две группы: "Самые опасные – варианты, вызывающие беспокойство VOC (Variant Of Concern) и потенциально опасные - варианты, вызывающие интерес - VOI (Variant Of Interest). AY.4.2 пока не внесён ни в первую, ни во вторую категории и расценивается, как вариант, который хотя и не демонстрирует способности к "взрывному" распространению наподобие штаммов "альфа" и "дельта", но требует наблюдения".

Каган считает, что главный и самый эффективный способ остановить распространение нового штамма это - массовая вакцинация.

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